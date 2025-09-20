Live TV

Administraţia Trump vrea să vândă Israelului arme și echipament militar în valoare de 6,4 miliarde de dolari 

Data publicării:
US President Donald Trump visits Israel
Donald Trump și Benjamin Netanyahu Foto: Getty Images

Administraţia preşedintelui Donald Trump vrea să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate contractului, potrivit Reuters.

Acordul prevede livrarea a 30 de elicoptere de atac AH-64 Apache, estimate la 3,8 miliarde de dolari, precum şi 3.250 de vehicule blindate de asalt pentru infanterie, în valoare de 1,9 miliarde. În plus, un contract separat de aproximativ 750 de milioane de dolari vizează piese de schimb pentru transportoare blindate şi surse de alimentare.

Informaţia apare în contextul intensificării ofensivei israeliene în Gaza, unde armata a bombardat infrastructura Hamas, iar populaţia civilă strămutată a declarat că nu are unde să se refugieze.

Sprijinul ferm al lui Trump pentru Israel contrastează cu poziţia tot mai critică a unei părţi din Partidul Democrat, unde mai mulţi senatori au votat recent împotriva unor noi livrări de arme şi au susţinut o rezoluţie ce îndeamnă la recunoaşterea statului palestinian.

Casa Albă nu a comentat deocamdată informaţiile, publicate iniţial de Wall Street Journal.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
1
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Rafinărie rusă atacată de dronă
2
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
4
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
Avioane MiG-31
5
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Digi Sport
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru nazare face declaratii
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: „ANAF...
ilie bolojan in parlament
Dumitru, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Dacă nu are...
sedinta de guvern ilie bolojan
Dominic Fritz crede că Guvernul Bolojan va pleca, dacă legea...
alexandru nazare inquam george calin
Ministrul Finanțelor dezminte scenariul unor noi taxe pentru români...
Ultimele știri
Revine taxa pentru turiștii care vizitează Veneția în 2026. Când vor trebui să plătească vizitatorii
Conflictul din Gaza escaladează: 34 de palestinieni uciși într-o operațiune israeliană care vizează distrugerea tunelurilor Hamas
Violențe la o manifestație anti-imigrație, la Haga. Protestatarii au aruncat cu pietre și incendiat mașini. Ripostă a jandarmilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Tarek William Saab
Venezuela cere anchetă ONU după atacurile americane din Caraibe: „Crime împotriva umanităţii”
trump
Demisie la presiunea lui Donald Trump. Un procuror federal pleacă după ce a refuzat să anchete dușmanii președintelui american
Trump Remarks in the Oval Office
Donald Trump lansează „viza de aur” pentru un milion de dolari: „Va fi un succes imens”
rump publică un nou clip cu un atac împotriva unei nave care transporta droguri „cu scopul de a otrăvi populaţia americană”
Trump publică un nou clip cu un atac împotriva unei nave care transporta droguri „cu scopul de a otrăvi populaţia americană”
donald trump, imigratie, deportari
Cum a răsturnat Trump sistemul juridic pentru a-și atinge obiectivele de deportare și a face din tribunale capcane pentru imigranți
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Fanatik.ro
Cine e sportivul cu o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar care nu vrea să le lase nimic. De ce a...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Top fotbaliști care fac cei mai mulți bani pe Instagram în 2025. Cristiano Ronaldo câștigă de două ori mai...
Adevărul
Cum s-a instaurat prima dictatură a României moderne. Unul dintre cele mai controversate personaje din...
Playtech
Ce electrocasnice mănâncă cel mai mult curent și cum reduci consumul lor
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
t.A.T.u, din nou pe scenă după 20 de ani. Reacțiile, extrem de dure: „Au spus că nu se suportă. Oare au rămas...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Ce se întâmplă cu casa din Dolhasca în care a copilărit Alexandru Arșinel. Anunțul făcut de fiul regretatului...
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme