Live TV

Aeroportul din Munchen a fost închis după ce în apropiere au fost observate drone. Zboruri anulate, mii de pasageri afectați

Data actualizării: Data publicării:
EXCLUSIVE: Long Queues And Delays At Heathrow Airport
Foto: Profimedia Images

Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian. Cel puţin 17 avioane au rămas la sol, afectând aproape 3.000 de pasageri. Două dintre ele aveau ca destinație România. Activitatea a fost reluată în această dimineață, după șapte ore.

Aeroportul din Munchen a anunţat că a redirecţionat alte 15 zboruri în oraşe aflate în apropiere.

Nu s-a confirmat deocamdată de unde au venit dronele. În ultimele săptămâni, mai multe aeroporturi din Europa s-au închis din cauza unor drone neidentificate, relatează BBC, citat de News.ro. Un astfel de incident a afectat și aeroportul Otopeni.

Aeroportul din Munchen a alertat autorităţile după ce au fost detectate dronele.

Zborurile care urmau să decoleze de la Munchen au fost „suspendate”, a transmis aeroportul.

Controlorii de trafic aerian au redirecţionat zborurile care urmau să aterizeze la Munchen către Stuttgart, Nurnberg, Viena şi Frankfurt.

Întrucât era întuneric, nu a fost confirmtă vreo informaţie privind tipul, dimensiunea sau originile dronelor, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Federale Stefan Bayer pentru ziarul Bild. Dronele au fost observate pentru prima dată la ora locală 21.30 (19:30 GMT) şi apoi din nou, o oră mai târziu, a afirmat Poliţia.

Recent, observarea de drone în Uniunea Europeană a dus la convocarea unui summit al liderilor la Copenhaga, în această săptămână.

20 de drone ruseşti au intrat în Polonia, iar avioane MiG-31 ruseşti au intrat în spaţiul aerian estonian, în cadrul unor incidente recente, separate. Și în spațiul aerian al României a intrat o dronă rusească.

Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost obligate să se închidă după ce drone neidentificate au fost observate în apropiere de spaţiul aerian al aeroporturilor şi militar.

Rusia a negat orice implicare, în timp ce autorităţile daneze afirmă că nu există nicio dovadă că Moscova a fost implicată.

La un summit desfăşurat joi în staţiunea Soci de la Marea Neagră, preşedintele rus Vladimir Putin a râs de sugestiile că el a ordonat trimiterea de drone în Danemarca.

„Nu o să o mai fac. Nu o să o mai fac – nici în Franţa sau Danemarca sau Copenhaga”, a spus Putin.

Mii de pasageri au fost blocaţi în aeroportul din Munchen peste noapte.

„Au fost instalate paturi de campanie şi au fost oferite pături, băuturi şi gustări”, a afirmat aeroportul.

Oraşul găzduieşte în prezent festivalul anual Oktoberfest, programat să se încheie în 5 octombrie. Festivalul atrage peste 6 milioane de persoane pe an, potrivit site-ului oficial.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Vladimir Putin
4
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
Serghei Nariskin
5
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Digi Sport
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona atac
Zidul anti-drone și Santinela Estului. Explicațiile ministrului...
femeie cu mainile inghetatebin manusi
Alerte de vreme rea în jumătate de țară, cu temperaturi sub pragul...
parlamentul republicii moldova
Cum ar putea pierde partidul Maiei Sandu majoritatea în Parlamentul...
ionut mosteanu face declaratii
Ministrul Moșteanu: Se vorbește mult de drone. Multe țări n-au...
Ultimele știri
Cine este suspectul atacului mortal de la sinagoga din Manchester. Anunțul făcut de poliție
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut 36 de intervenţii în urma vântului puternic. 23 de mașini au fost avariate
Compania de apă din România care a devenit vedetă pe TikTok. Clipurile despre cum ajunge apa la robinete adună mii de vizualizări
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
controale aeroport pasageri
Controale mai rapide pe marile aeroporturi. Ce spun românii despre ridicarea restricției privind lichidele în avion. Avertismentul SRI
Imagine cu stema poliției din Berlin
Trei presupuși membri Hamas, arestați în Germania: sunt suspectați că plănuiau atacuri asupra instituțiilor evreiești. Reacția grupării
drona
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
masina de politie din germania
Explozii în München. Festivalul Oktoberfest a fost amânat după ce au fost găsite „mai multe capcane explozive” într-o casă
linie de tren
Schimbări în programul trenurilor către și dinspre Aeroportul Otopeni: zece garnituri vor fi anulate zilnic între 14 și 17 octombrie
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Fanatik.ro
„Transilvania vrea independența!” CNA sesizează Parchetul pentru mesajul viral. Povestea românului din...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie...
Adevărul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Playtech
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru...
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Elvețienii au ”desființat” un fotbalist de la FCSB!
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care...
Newsweek
Cum ar putea scăpa pensionarii de CASS la pensie? 2 decizii CCR care le-ar aduce bani la pensie
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...