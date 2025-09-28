Incident cu o dronă civilă la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti. Măsură preventivă: s-au suspendat aterizările

Echipajul unei aeronave a semnalat duminică, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul aerian din apropierea pistei, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).



Aeronava a aterizat în siguranţă, iar incidentul a fost raportat imediat autorităţilor competente, informează Agerpres.



"Conform procedurii de colaborare dintre ROMATSA şi Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de aşteptare. Ulterior, după evaluarea situaţiei, operaţiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente", se arată în comunicatul CNAB.



Autorităţile reamintesc că operarea dronelor este strict interzisă în zona şi în apropierea aeroporturilor civile şi militare. Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală.



Incidentul a fost raportat imediat către autorităţile competente, care au declanşat o investigaţie pentru identificarea operatorului dronei şi stabilirea măsurilor legale ce se impun.

Editor : S.S.