Afaceristul rus Vladimir Antonov, arestat în Franța, pe baza unui mandat internațional emis de Lituania

Omul de afaceri rus Vladimir Antonov, vizat de un mandat de arestare lansat de Lituania pentru o presupusă deturnare de fonduri, a fost arestat în vestul Franţei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Antonov a fost arestat marţi în apropiere de Vannes şi este „urmărit de Lituania în cadrul unui mandat de arestare european”, a indicat o purtătoare de cuvânt a justiţiei la Rennes, care a confirmat o informaţie difuzată anterior de agenţia de presă baltică BNS.

În 2011, poliţia din Londra l-a arestat pe Antonov în virtutea unui mandat de arestare european lansat de Lituania contra proprietarilor băncii Snoras, plasată sub controlul statului. Omul de afaceri rus a fost ulterior eliberat pe cauţiune.

Vladimir Antonov şi partenerul său comercial lituanian, Raimondas Baranauskas, sunt acuzaţi de deturnare de fonduri în valoare de 400 de milioane de lire sterline (565 de milioane de euro) ale băncii lituaniene Snoras.

Antonov era preşedinte al consiliului de supraveghere al Snoras şi Baranauskas avea funcţia de director general al băncii până la naţionalizarea acesteia de către guvernul lituanian, în noiembrie 2011.

Omul de afaceri rus a fost pentru scurt timp şi proprietarul clubului de fotbal englez Portsmouth.

În 2015, avocaţii lui Vladimir Antonov au indicat că acesta a părăsit teritoriul britanic, temându-se pentru viaţa sa după ce eliberarea sa pe cauţiune fusese revocată.

