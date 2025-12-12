Live TV

Afaceristul rus Vladimir Antonov, arestat în Franța, pe baza unui mandat internațional emis de Lituania

Data publicării:
Day 1 Of 2025 Sprouts Russia-China Business Forum
Vladimir Antonov Foto: Profimedia

Omul de afaceri rus Vladimir Antonov, vizat de un mandat de arestare lansat de Lituania pentru o presupusă deturnare de fonduri, a fost arestat în vestul Franţei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Antonov a fost arestat marţi în apropiere de Vannes şi este „urmărit de Lituania în cadrul unui mandat de arestare european”, a indicat o purtătoare de cuvânt a justiţiei la Rennes, care a confirmat o informaţie difuzată anterior de agenţia de presă baltică BNS.

În 2011, poliţia din Londra l-a arestat pe Antonov în virtutea unui mandat de arestare european lansat de Lituania contra proprietarilor băncii Snoras, plasată sub controlul statului. Omul de afaceri rus a fost ulterior eliberat pe cauţiune.

Vladimir Antonov şi partenerul său comercial lituanian, Raimondas Baranauskas, sunt acuzaţi de deturnare de fonduri în valoare de 400 de milioane de lire sterline (565 de milioane de euro) ale băncii lituaniene Snoras.

Antonov era preşedinte al consiliului de supraveghere al Snoras şi Baranauskas avea funcţia de director general al băncii până la naţionalizarea acesteia de către guvernul lituanian, în noiembrie 2011.

Omul de afaceri rus a fost pentru scurt timp şi proprietarul clubului de fotbal englez Portsmouth.

În 2015, avocaţii lui Vladimir Antonov au indicat că acesta a părăsit teritoriul britanic, temându-se pentru viaţa sa după ce eliberarea sa pe cauţiune fusese revocată.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
4
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
aer poluat in oras
5
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
Digi Sport
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominique pelicot profimedia-0932853764
„Nu am fața unui criminal”: Dominique Pelicot, francezul condamnat pentru violarea fostei soții, este anchetat în alte două cazuri
Jordan Bardella trump
Liderul extremei drepte franceze: „Nu am nevoie de un frate mai mare ca Trump”
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina, dezvăluit de Nicușor Dan. Ce spune despre o înfrângere a Kievului
nicusor dan - franta-decembrie 2025
Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „Vom investi, dar nu doar ca simplu cumpărător”
profimedia-1057939022
Piața drogurilor din Franța atinge cote record. Consumul de cocaină s-a triplat și a depășit consumul de canabis
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (18)
„Deficitul bugetar, la corupți în buzunar”. A treia zi de proteste în...
Ucraina UE
Ucraina ar putea adera accelerat la UE, până în 2027, conform...
spital, medici
Doctorul Adrian Marinescu, despre cazurile de lepră din România: „Nu...
colaj epstein trump woody allen steve bannon(1)
Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates apar în fotografii publicate...
Ultimele știri
Acord al ţărilor UE privind îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse. Decizia crucială care se va lua în 7 zile
Bryan Lanza, fost consilier al lui Donald Trump și care a spus Ucrainei că „Crimeea este pierdută”, este consultant pentru Lukoil
O navă turcă a fost avariată într-un atac aerian rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene la Marea Neagră
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Fanatik.ro
Bărbatul în compania căruia a fost surprinsă Simona Halep! Imaginea cu cei doi a făcut furori pe internet
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Ionel Ganea, prima apariție în public după ce i-a murit fiul în vârstă de 2 ani. Unde a fost prezent fostul...
Adevărul
Milioane de europeni trăiesc în case reci. Unde este cea mai gravă sărăcie energetică și cât de afectată este...
Playtech
De unde vine expresia „când o zbura porcul”: mulţi o folosesc fără să ştie legătură cu mitologia greacă
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
Pro FM
Antonia, internată 11 zile în spital după o procedură estetică. Artista a rupt tăcerea: „Ar fi putut să aibă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Un milionar care și-a construit averea de la zero dezvăluie cele cinci fraze pe care le repetă zilnic...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție