Violențele dintr-un focar de trafic de droguri din complexul de locuințe sociale de lângă sediul Orange din Marsilia au forțat gigantul telecomunicațiilor să încuie porțile verzi și să le ordone miilor de angajați să lucreze de acasă. Întreruperea activității unei companii atât de cunoscute - una care dă numele stadionului emblematic de fotbal al orașului - a devenit un simbol nou al modului în care traficul de droguri și lipsa de siguranță remodelează politica înaintea alegerilor municipale din martie, potrivit unei analize Politico.

Într-un sondaj recent, securitatea s-a clasat printre principalele preocupări ale alegătorilor, obligând candidații din întreg spectrul electoral să prezinte răspunsuri contradictorii la problema traficului de droguri.

„Tema numărul unu este securitatea”, a declarat candidata de centru-dreapta Martine Vassal pentru Politico. „Pe teren, ceea ce aud cel mai des sunt oameni care îmi spun că nu mai călătoresc în inima orașului din acest motiv.”

Partidele politice franceze urmăresc cu atenție competiția pentru indicii despre bătăliile mai ample care se formează în perspectiva cursei prezidențiale din 2027.

În multe privințe, Marsilia este un microcosmos al Franței în ansamblu, reflectând demografia mai largă a țării și cele mai mari bătălii politice ale sale.

Orașul este divers. Cartiere multiculturale și cu venituri mici, care tind să susțină stânga extremă, alături de suburbiile conservatoare care au virat spre extrema dreaptă în ultimii ani. Ca în mare parte a Franței, sprijinul pentru centrul politic din Marsilia este în scădere.

Actualul primar de stânga, Benoît Payan, rămâne favorit în competiția din martie, dar Franck Allisio, candidatul partidului de extremă dreapta Adunarea Națională, este la mică distanță, ambii candidați înregistrând în sondaje aproximativ 30%.

Problemele în discuție lovesc esența identității Marsiliei: traficul său de droguri notoriu, sărăcia înrădăcinată și incapacitatea de a valorifica avantajele competitive ale unui oraș tânăr și însorit, situat strategic pe malul Mediteranei.

Oricare candidat care poate articula o platformă care să reflecte realitățile locale ale Marsiliei, abordând în același timp anxietățile comune din Franța, va fi bine poziționat pentru a ocupa primăria - și pentru a oferi partidului său un posibil plan pentru campania prezidențială din 2027.

Al doilea oraș

Marsilia a avut întotdeauna un fel de complex al fratelui mai mic față de Paris, un resentiment care depășește rivalitatea fotbalistică dintre Paris Saint-Germain și Olympique de Marseille.

Mulți din oraș consideră capitala franceză un centru de putere îndepărtat care încearcă să-și impună propriile soluții asupra Marsiliei fără a consulta suficient experții locali.

„Parisul tratează Marsilia aproape ca pe o colonie”, a spus Allisio. „Un loc pe care îl vizitezi, promiți — fără nicio garanție că banii vor fi cheltuiți vreodată.”

Când vine vorba de traficul de droguri și securitate, liderii din întreg spectrul politic sunt de acord că Parisul prescrie medicamente care tratează simptomele crizei, nu cauza.

Violența asociată cu traficul de droguri a revenit în atenția publicului în noiembrie, odată cu uciderea lui Mehdi Kessaci, în vârstă de 20 de ani. Autoritățile investighează crima ca pe un act de intimidare.

Fratele lui Mehdi, Amine Kessaci, este unul dintre cei mai proeminenți activiști antidroguri din oraș, devenind cunoscut după ce fratele lor vitreg - care era implicat în trafic - a fost ucis cu câțiva ani mai devreme.

Președintele Emmanuel Macron, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, și ministrul Justiției, Gérald Darmanin, au vizitat Marsilia în urma uciderii lui Kessaci, prezentând o agendă de combatere a criminalității pentru a opri violența și fluxul de droguri.

Localnicii subliniază că investițiile în ordine publică trebuie să fie însoțite de finanțarea serviciilor publice. Dacă autoritățile nu vor îmbunătăți economia lentă care i-a încurajat pe tinerii șomeri să se îndrepte spre traficul de droguri, problema va continua.

„Represiunea în sine nu este eficientă”, a spus Kaouther Ben Mohamed, o fostă asistentă socială devenită activistă. „Dacă ar fi fost așa, traficul de droguri nu ar fi prosperat așa cum a făcut-o.”

Locuințele reprezintă o altă problemă, mulți locuitori săraci locuind în clădiri periculoase și dărăpănate.

„Trăim într-un oraș de rahat”, a spus Mahboubi Tir, un tânăr înalt, cu umeri lați, cu fizic de jucător de rugby. „Nu suntem în siguranță aici.”

Tir a petrecut o lună în comă și încă câteva în spital în aprilie anul trecut, după ce a fost agresat în timpul unei dispute în parcare. Fața lui era încă umflată și distorsionată când a vorbit cu Politico în decembrie despre cum incidentul i-a remodelat relația cu orașul în care a crescut.

„Era să mor și eram furios pe oraș”, a spus Tir, care suferă de pierderi de memorie și are doar o vagă amintire a ceea ce a dus la atac, în timp ce își bea cafea în biroul unui mic partid politic de stânga, unde este voluntar, Citizen Ambition.

Problemă de securitate

Rămâne de văzut în ce măsură grupurile activiste din Marsilia pot aduce schimbarea într-un oraș ale cărui lupte durează de decenii, dar cei patru candidați principali la funcția de primar împărtășesc un diagnostic similar.

Toți cred că știrile despre infracțiuni oribile care apar în titlurile ziarelor naționale sunt un produs secundar al lipsei de locuri de muncă și al neglijării serviciilor publice - și că reacțiile statului francez ratează ținta. În loc să se bazeze pe pedepse mai dure ca factor de descurajare, ei susțin că statul ar trebui să acorde prioritate poliției locale și investițiilor publice.

Când Payan și-a anunțat candidatura pentru realegere, a promis mese gratuite pentru 15.000 de elevi pentru a-i readuce la școală și dublarea numărului polițiștilor locali, ca parte a unui efort pentru sporirea activității poliției comunitare.

Platforma lui Allisio pune accentul pe cheltuielile legate de securitate: creșterea supravegherii video, mai multe vehicule pentru poliția locală și crearea de „unități specializate pentru combaterea spargerilor și a tulburărilor ordinii publice”.

Martine Vassal — candidata de centru-dreapta susținut de partidul conservator Les Républicains și de partidele aliniate cu Macron — a înaintat, de asemenea, o propunere de a înarma persoanele care aplică tarife în transportul public.

Atât Allisio, cât și Vassal solicită reduceri de cheltuieli nespecificate, păstrând în același timp serviciile de bază oferite la nivel local, cum ar fi școlile, transportul public, parcurile și zonele de recreere.

Vassal, care se află pe locul trei în sondaje, a declarat că va face transportul public gratuit pentru locuitorii cu vârsta mai mică de 26 de ani pentru a se deplasa prin oraș. Ea acuză administrația actuală că a emis un număr insuficient de autorizații de construire, încetinind dezvoltarea de noi locuințe și clădiri de birouri și, prin urmare, revitalizarea celor mai afectate zone din Marsilia - o tendință pe care s-a angajat să o inverseze.

Atât Vassal, cât și Allisio pledează pentru reducerea taxelor locale pe proprietăți pentru a stimula micile afaceri și a crea noi locuri de muncă. Allisio a înaintat, de asemenea, o propunere de a face parcarea gratuită pentru mai puțin de 30 de minute, pentru a facilita livrările și opririle rapide pentru cumpărarea de produse.

Cel care face notă discordantă – cel puțin în ceea ce privește siguranța publică – este Sébastien Delogu, un discipol al lui Jean-Luc Mélenchon, candidat de extremă stânga la președinție de trei ori. Deși Delogu este pe locul patru în sondaje, cu 14% din voturi, el nu poate fi exclus, având în vedere că Mélenchon a câștigat Marsilia în primul tur al ultimelor două alegeri prezidențiale.

Deși Delogu recunoaște că infracțiunile sunt o problemă, nu vrea să cheltuiască mai mulți bani pe poliție. În schimb, propune ca banii pe care alți candidați doresc să îi cheltuiască pe securitate să fie direcționați către reducerea sărăciei, asigurarea locuințelor și sectorul public de sănătate local.

Oricine câștigă, însă, va trebui să se confrunte cu un adevăr inconfortabil. În afară de poliția locală responsabilă de liniște și sănătatea publică, problemele legate de poliție și justiție penală sunt gestionate în mare parte la nivel național.

Soluția la problemele din Marsilia va depinde, în mare măsură, de rezultatul a ceea ce se va întâmpla anul viitor la Paris.

