AIEA lansează un avertisment privind siturile nucleare iraniene: E crucial să acționăm fără întârziere

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a afirmat într-un raport confidenţial, consultat joi de AFP, că lipsa accesului pentru verificarea materialelor nucleare din Iran constituie „un motiv de îngrijorare în ceea ce priveşte proliferarea”, cerând Iranului „să coopereze în mod constructiv”.

AIEA i-a fost refuzat accesul la anumite instalaţii cheie din Iran după ce Israelul şi Statele Unite au lansat un război de 12 zile în iunie 2025, în timpul căruia au fost atacate situri nucleare iraniene.

Instalaţii nucleare au fost, de asemenea, lovite în timpul conflictului în curs din Iran. AIEA a solicitat în repetate rânduri accesul la aceste situri.

„Deşi AIEA a recunoscut că atacurile militare asupra instalaţiilor şi siturilor nucleare iraniene au creat o situaţie fără precedent, este crucial ca agenţia să îşi poată desfăşura activităţile fără întârziere”, se arată în raport, potrivit Agerpres.

„Lipsa accesului timp de aproape un an pentru verificarea uraniului declarat anterior - care este semnificativ întârziată în comparaţie cu practica obişnuită - reprezintă un motiv de îngrijorare în ceea ce priveşte proliferarea”, se arată în raport.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, cere Iranului „să coopereze în mod constructiv pentru a facilita implementarea deplină şi eficientă a garanţiilor”, se precizează în text.

Raportul urmează să fie examinat la reuniunea Consiliului guvernatorilor AIEA de săptămâna viitoare de la Viena, la sediul agenţiei.

Înainte de atacurile americane din iunie 2025, AIEA anunţase că Iranul deţinea circa 440 de kilograme de uraniu îmbogăţit la 60%, un nivel apropiat de nivelul de 90% necesar pentru fabricarea unei bombe nucleare.

Din iunie 2025, soarta acestui stoc a rămas incertă, Teheranul refuzând inspectorilor AIEA accesul la siturile afectate de atacurile americane şi israeliene.

Israelul şi Statele Unite acuză Iranul că încearcă să obţină arme nucleare, preşedintele american Donald Trump invocând această ameninţare pentru a justifica atât conflictul de 12 zile de anul trecut, cât şi războiul actual declanşat de atacurile americano-israeliene din 28 februarie.

Editor : C.L.B.