Ajutorul militar american destinat Ucrainei, în pericol: Pentagonul ia în calcul utilizarea armamentului în Orientul Mijlociu (WP)

Pentagonul ia în considerare redirecționarea ajutorului militar destinat Ucrainei către Orientul Mijlociu, scrie Washington Post, care citează surse potrivit cărora printre armele care ar putea fi redirecționate din Ucraina se numără rachetele de interceptare pentru apărarea aeriană, comandate în cadrul unui program NATO.

Publicația americană citează trei persoane familiarizate cu această chestiune, potrivit cărora Pentagonul analizează posibilitatea de a redirecționa către Orientul Mijlociu armele destinate Ucrainei, pe fondul epuizării unor muniții esențiale ale armatei americane ca urmare a conflictului din Iran.

Deși nu s-a luat încă o decizie finală privind redirecționarea echipamentului, această schimbare ar evidenția compromisurile tot mai mari necesare pentru a susține războiul cu Iranul, unde Comandamentul Central al SUA a lovit peste 9.000 de ținte în puțin mai puțin de patru săptămâni de luptă.

Armele care ar putea fi redirecționate din Ucraina includ rachete de interceptare pentru apărarea aeriană, comandate printr-un program NATO lansat anul trecut, în cadrul căruia țările partenere cumpără arme americane pentru Kiev, au spus cele trei persoane, vorbind sub condiția anonimatului pentru a descrie deliberările sensibile ale Pentagonului.

Inițiativa „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei” (PURL) a asigurat un flux de echipament militar selectat către Kiev, chiar și în contextul în care administrația Trump a întrerupt cea mai mare parte a asistenței directe de securitate a Pentagonului.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al Pentagonului a afirmat că Departamentul Apărării se va „asigura că forțele SUA și cele ale aliaților și partenerilor noștri au ceea ce le trebuie pentru a lupta și a câștiga”, dar a refuzat să comenteze în alt mod.

Olga Stefanișina, ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, a declarat într-un comunicat că Kievul își ține partenerii la curent cu nevoile sale, inclusiv în ceea ce privește apărarea aeriană, dar înțelege „perioada de incertitudine considerabilă” din timpul războiului.

„Orice întreruperi la începutul operațiunilor recente din Orientul Mijlociu au fost atenuate”, a spus Stefanișina.

Răspunzând la întrebări, un oficial NATO nu a abordat problema dacă alianța militară este la curent sau îngrijorată de o potențială redirecționare a echipamentelor americane. Oficialul a declarat într-un e-mail că țările „continuă să contribuie la PURL, iar echipamentele ajung în mod continuu în Ucraina”.

De vara trecută, a spus oficialul, inițiativa a furnizat 75% din rachetele pentru bateriile Patriot ale Ucrainei și aproape toată muniția utilizată în celelalte sisteme de apărare aeriană ale acesteia.

Principalii susținători europeni ai Kievului au preluat inițiativa în ceea ce privește finanțarea și înarmarea forțelor ucrainene de când președintele Donald Trump a preluat funcția. Inițiativa PURL, negociată anul trecut de NATO, a oferit o soluție de compromis pentru ca Ucraina să continue să primească armament american, atâta timp cât europenii plătesc factura. Acordul i-a oferit lui Trump o victorie politică și o modalitate pentru NATO de a potoli temerile că Kievul ar putea fi lăsat neprotejat de ambiția administrației de a încheia un acord de pace cu Rusia.

Națiunile europene furnizează acum cea mai mare parte a sprijinului militar către Kiev, inclusiv unele provizii directe, separate de NATO. Dar PURL aprovizionează Ucraina cu echipamente cheie din SUA, inclusiv muniții de ultimă generație și interceptori de apărare aeriană, care sunt rare. Țările s-au angajat să aloce aproximativ 4 miliarde de dolari pentru Ucraina prin intermediul programului, potrivit unui oficial american.

De când a început atacul SUA asupra Iranului, pe 28 februarie, capitalele europene au început să se îngrijoreze că Washingtonul își epuizează rapid munițiile existente, un ritm de tragere care ar putea întârzia propriile lor comenzi și perturba livrările de sisteme americane către Ucraina în cadrul PURL, au declarat doi diplomați europeni, vorbind sub condiția anonimatului pentru a-și descrie îngrijorările private.

„Ei consumă într-adevăr muniția, așa că acum există întrebări cu privire la cât vor continua să furnizeze prin intermediul acordului”, a spus unul dintre diplomați.

Printre cele mai solicitate muniții ale războiului se numără interceptorii de apărare aeriană de ultimă generație, inclusiv sistemele Patriot și Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Armata SUA a redirecționat astfel de rachete din alte părți ale lumii, inclusiv din Europa și Asia de Est, către Comandamentul Central al SUA — care este responsabil pentru operațiunile SUA în Orientul Mijlociu — consolidându-și apărarea împotriva atacurilor cu drone și rachete balistice iraniene.

Aceste resurse se numără, de asemenea, printre cele mai râvnite de Ucraina, care se confruntă cu un baraj continuu de atacuri rusești asupra orașelor și infrastructurii sale. Una dintre persoanele familiarizate cu calculele interne ale Pentagonului a declarat că livrările PURL vor continua probabil, dar că pachetele viitoare ar putea să nu mai conțină capacități de apărare aeriană, întrucât SUA încearcă să-și refacă stocurile și pe cele ale aliaților din Golful Persic.

„Dezbaterea politică se referă la cât de mult se acordă Ucrainei”, a spus o a doua persoană. „Aceasta este o discuție reală și actuală.”

Nu este clar dacă livrările SUA vor fi întârziate și onorate ulterior sau dacă vor fi redirecționate în totalitate. Pentagonul poate redirecționa astfel de livrări în cazul unei necesități militare urgente, dar ar trebui să notifice legislatorii, a spus oficialul american.

Pentagonul a încercat să crească rapid producția de muniții cheie în urma războiului din Iran, dar este limitat de capacitatea redusă a industriei de apărare a SUA de a-și intensifica producția în perioade de criză. Administrația Trump pregătește o cerere suplimentară de buget pentru apărare adresată Congresului, pe care Departamentul Apărării a propus-o inițial să depășească 200 de miliarde de dolari, a relatat The Washington Post.

În ianuarie, Congresul a aprobat 400 de milioane de dolari în ajutor suplimentar pe termen lung pentru arme destinate Ucrainei, finanțând un program separat pe care Pentagonul intenționa să îl reducă. Inițiativa de Asistență pentru Securitatea Ucrainei (USAI) contractează firme americane pentru a construi arme care sunt livrate direct la Kiev, deși îndeplinirea comenzilor poate dura uneori ani de zile.

Potrivit unei notificări trimise de Pentagon către Congres, analizată de The Post, Departamentul Apărării a utilizat o parte din fondurile europene PURL pentru alte capacități pe care legislatorii intenționau să le finanțeze din fonduri americane prin intermediul USAI.

Nu este clar, a spus oficialul american, dacă Pentagonul folosea fondurile PURL în plus față de, sau în locul, banilor pe care Congresul îi aprobase deja pentru livrarea acestor arme.

Separat, Pentagonul a notificat luni Congresul că intenționează să redirecționeze aproximativ 750 de milioane de dolari din fondurile furnizate de țările NATO prin programul PURL pentru a reaproviziona stocurile proprii ale armatei americane, mai degrabă decât pentru a trimite asistență suplimentară Ucrainei, potrivit a doi oficiali americani. Primul oficial a spus că nu este clar dacă țările europene participante la inițiativă au înțeles cum sunt cheltuite fondurile.

