Live TV

Alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova. Tren pe ruta București–Kiev, vizat de o amenințare

Data publicării:
Tren Ucraina
Foto: Profimedia

Autoritățile din Republica Moldova au declanșat sâmbătă o alertă cu bombă la frontiera de nord a țării, după ce au primit informații privind o posibilă minare a unui tren internațional care circula pe ruta București–Kiev. Incidentul a avut loc în zona Punctului de Trecere a Frontierei Vălcineț, relatează newsmaker.md, citat de News.ro.

Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, la ora 12:57 a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord.

Alerta vizează trenul internațional nr. 100, care circula pe ruta București–Kiev. La ora 12:50, în timp ce trenul se afla în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, la ieșirea din Republica Moldova, însoțitorul de bord a fost informat de dispeceratul Căilor Ferate din Moldova, stația Vălcineț, despre existența unei amenințări.

Informația fusese transmisă anterior de Ukrzaliznytsia, Căile Ferate Ucrainene, după ce un bărbat a sunat la linia verde și a anunțat o presupusă minare a trenului.

În momentul declanșării alertei, trenul era format din patru vagoane și se afla staționat în PTF Vălcineț. Toate serviciile competente au fost alertate și mobilizate, iar la fața locului au fost aplicate procedurile standard de securitate.

Autoritățile efectuează verificări pentru a stabili veridicitatea amenințării, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră, citați de NewsMaker.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
3
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
4
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
5
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Digi Sport
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
poze suprapuse cu Donald Trump și Vladimir Putin
În timp ce Trump presează Kievul să accepte un acord de pace, Rusia atacă simultan nouă orașe ucrainene și planifică o ofensivă majoră
Maia Sandu și Ursula von der Leyen la summitul Parteneriatului Estic
Cipru, care preia șefia Consiliului European în 2026, anunță că face din aderarea Republicii Moldova la UE o prioritate strategică
taximetristi iasi mfax
Taximetriștii care transferau bani de pe telefoanele clienților în conturile proprii au fost plasați sub control judiciar
cos de cumparaturi in magazin
ANPC a dat amenzi în valoare de 3,2 milioane de lei marilor magazine din Bucureşti, în doar două zile. Ce nereguli au fost găsite
suport iluminat de pe un taxi
Taximetriști din București, reținuți de Poliție după ce au spart parolele bancare ale unor clienți și au furat aproape 50.000 lei
Recomandările redacţiei
Avertismenmt casa alba uniunea europeana ue steag ue drapel ue
Europa și acuzațiile „absurde” ale lui Trump privind „dispariția...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa...
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Cum explică șeful INSCOP locul 3 obținut de Băluță la alegerile...
Screenshot 2025-12-13 011129
„Ne cunosc, ne știu fețele”. Cum luptă activiștii de mediu cu „mafia...
Ultimele știri
Reacția lui Trump după publicarea imaginilor din dosarul Epstein: „Are fotografii cu toată lumea. Nu e mare lucru”
Înalt demnitar UE: Avem nevoie de concesii reale din partea Rusiei: limitarea armatei sale sau restricționarea bugetului său militar
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 15 decembrie aduce schimbări majore pentru unii nativi. Trei zodii care vor avea noroc uriaș în...
Cancan
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a...
Fanatik.ro
Ultimele informații despre Lixandru și Miculescu înainte de FCSB – Slobozia. „Mă sperie!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Cuvintele pe care Ladislau Boloni n-a mai apucat să i le spună niciodată tatălui său. Părintele s-a prăbușit...
Adevărul
Moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după loviturile la cap. Este vizat iubitul cu 50 de ani mai tânăr...
Playtech
Locul din bucătărie în care este așezat frigiderul poate influența consumul de energie. Unde ar trebui...
Digi FM
Oana Pellea, la 42 de ani de la moartea tatălui ei, Amza Pellea: "Ai plecat puțin. Te iubesc, tată!"
Digi Sport
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță care pensionari iau bani în plus la pensie în 2026. „Puterea de cumpărare, prea mică”
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție