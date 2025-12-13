Alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova. Tren pe ruta București–Kiev, vizat de o amenințare

Autoritățile din Republica Moldova au declanșat sâmbătă o alertă cu bombă la frontiera de nord a țării, după ce au primit informații privind o posibilă minare a unui tren internațional care circula pe ruta București–Kiev. Incidentul a avut loc în zona Punctului de Trecere a Frontierei Vălcineț, relatează newsmaker.md, citat de News.ro.

Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, la ora 12:57 a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord.

Alerta vizează trenul internațional nr. 100, care circula pe ruta București–Kiev. La ora 12:50, în timp ce trenul se afla în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, la ieșirea din Republica Moldova, însoțitorul de bord a fost informat de dispeceratul Căilor Ferate din Moldova, stația Vălcineț, despre existența unei amenințări.

Informația fusese transmisă anterior de Ukrzaliznytsia, Căile Ferate Ucrainene, după ce un bărbat a sunat la linia verde și a anunțat o presupusă minare a trenului.

În momentul declanșării alertei, trenul era format din patru vagoane și se afla staționat în PTF Vălcineț. Toate serviciile competente au fost alertate și mobilizate, iar la fața locului au fost aplicate procedurile standard de securitate.

Autoritățile efectuează verificări pentru a stabili veridicitatea amenințării, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră, citați de NewsMaker.

