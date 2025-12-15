Live TV

Alertă de securitate în Germania: Suspect de atac islamist, reținut la Magdeburg. Autoritățile pregătesc expulzarea

Data publicării:
magdeburg politie germania
Foto: Profimedia Images

Poliţia germană a arestat Magdeburg (centru) un tănăr de 21 de ani „originar din Asia centrală”, pe care îl suspectează că „plănuia un atac” potenţial „motivat de islamism", potrivit autorităţilor regionale.

Ministerul de interne al landului Saxonia-Anhalt, a căruia reşedinţă este Magdeburg, pregăteşte „un ordin de expulzare” a suspectului, care a fost plasat în arest preventiv vineri, a mai afirmat acesta pentru AFP, confirmând informaţii din presa germană.

Această măsură este posibilă „împotriva unui cetăţean străin pe baza unei evaluări faptice, pentru a preveni un pericol special” pentru siguranţa publică „sau o ameninţare teroristă” în Germania, a indicat sursa.

Tot vineri au mai fost arestaţi cinci bărbaţi - un egiptean, trei marocani şi un sirian - bănuiţi de pregătirea unui atac cu maşină-berbec de inspiraţie islamistă vizând un târg de Crăciun din Bavaria, în sudul ţării.

Egipteanul, în vârstă de 56 de ani, este imam la o moschee din apropierea oraşului Dingolfing-Landau, aproape de München, potrivit tabloidului Bild.

Arestarea tânărului de 21 de ani la Magdeburg are loc la aproape exact un an după atacul mortal de la piaţa de Crăciun din acelaşi oraş.

Taleb Jawad al-Abdulmohsen, un saudit islamofob care a recunoscut că a condus vehiculul ce a intrat în mulţime, este în prezent judecat pentru acest atac cu maşină-berbec, soldat cu şase morţi şi peste 300 de răniţi.

Fapta sa a readus în prim-plan problemele de securitate, inflamând dezbaterea privind imigraţia şi securitatea, într-un moment în care Germania se afla în plină campanie electorală pentru parlamentare şi în urma mai multor atacuri cu cuţitul, dintre care unele au fost comise de străini.

La alegerile parlamentare din februarie, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obţinut un loc istoric loc doi.

Incert până în ultimul moment din cauza cerinţelor sporite de securitate, târgul de Crăciun din Magdeburg s-a redeschis în sfârşit la sfârşitul lunii noiembrie.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
2
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
Vladimir Putin
3
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
LIA SAVONEA
4
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să demisioneze din...
Simion Parlament
5
Simion, mesaj pentru Bolojan la dezbaterea moțiunii: În loc să vă ţină PSD-ul la...
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”. Statul nu este recunoscut de către România
Atentatorul din Magdeburg
Atentatorul din Magdeburg recunoaște: „Eu am condus mașina”. Taleb A. este judecat pentru omorârea a 6 persoane și rănirea alto 338
avioane pe aeroportul din frankfurt
Germania a expulzat din greşeală o minoritară uigură în China în loc de Turcia, punându-i viaţa în pericol
KYIV, UKRAINE - SEPTEMBER 17, 2025 US ICE Officer badge on United States of America flag close up
Un jurnalist britanic, care a criticat Israelul, a fost reținut pe aeroportul din San Francisco
Cars drive near headquarters of the Federal Security Service in Moscow
Kremlinul apelează la „spioni ocazionali”, după ce Europa a expulzat sute de agenți ruși. Din România au plecat 52
Recomandările redacţiei
kelemen hunor in timpul unei sedinte in parlament
Kelemen Hunor, după moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Trebuie să...
nicusor dan
Nicuşor Dan: La dezbaterile cu magistraţii, toate opiniile sunt...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Germany
Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Grindeanu: PSD a sancționat „managementul catastrofal” al Dianei...
Ultimele știri
Kelemen Hunor: „Din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflaţiei”
Ce au decis liderii europeni pentru Ucraina la discuțiile de la Berlin cu emisarii americani
Grindeanu: Mă surprinde că lideri USR cu dosare în justiție vorbesc despre schimbarea legilor justiției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
În decembrie ’89, Nicolae Ceaușescu creștea salariile la presiunea mulțimii: ”Vă mai dau 100 de lei”. Cât ar...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională...
Adevărul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este...
Playtech
Ce pensie iei dacă ai lucrat 17 ani: modul simplu de calcul
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Mâncarea care te poate salva în caz de război sau criză majoră, recomandată de un endocrinolog: „Conține...
Newsweek
Zile decisive pentru creșterea pensiilor militare. 5 comisii se pronunță în Senat. Ce șane sunt?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...