Alertă de securitate în Germania: Suspect de atac islamist, reținut la Magdeburg. Autoritățile pregătesc expulzarea

Poliţia germană a arestat Magdeburg (centru) un tănăr de 21 de ani „originar din Asia centrală”, pe care îl suspectează că „plănuia un atac” potenţial „motivat de islamism", potrivit autorităţilor regionale.

Ministerul de interne al landului Saxonia-Anhalt, a căruia reşedinţă este Magdeburg, pregăteşte „un ordin de expulzare” a suspectului, care a fost plasat în arest preventiv vineri, a mai afirmat acesta pentru AFP, confirmând informaţii din presa germană.

Această măsură este posibilă „împotriva unui cetăţean străin pe baza unei evaluări faptice, pentru a preveni un pericol special” pentru siguranţa publică „sau o ameninţare teroristă” în Germania, a indicat sursa.

Tot vineri au mai fost arestaţi cinci bărbaţi - un egiptean, trei marocani şi un sirian - bănuiţi de pregătirea unui atac cu maşină-berbec de inspiraţie islamistă vizând un târg de Crăciun din Bavaria, în sudul ţării.

Egipteanul, în vârstă de 56 de ani, este imam la o moschee din apropierea oraşului Dingolfing-Landau, aproape de München, potrivit tabloidului Bild.

Arestarea tânărului de 21 de ani la Magdeburg are loc la aproape exact un an după atacul mortal de la piaţa de Crăciun din acelaşi oraş.

Taleb Jawad al-Abdulmohsen, un saudit islamofob care a recunoscut că a condus vehiculul ce a intrat în mulţime, este în prezent judecat pentru acest atac cu maşină-berbec, soldat cu şase morţi şi peste 300 de răniţi.

Fapta sa a readus în prim-plan problemele de securitate, inflamând dezbaterea privind imigraţia şi securitatea, într-un moment în care Germania se afla în plină campanie electorală pentru parlamentare şi în urma mai multor atacuri cu cuţitul, dintre care unele au fost comise de străini.

La alegerile parlamentare din februarie, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obţinut un loc istoric loc doi.

Incert până în ultimul moment din cauza cerinţelor sporite de securitate, târgul de Crăciun din Magdeburg s-a redeschis în sfârşit la sfârşitul lunii noiembrie.

