Video Ambasadoarea SUA la Atena stârnește comentarii pe rețelele de socializare din cauza ținutei provocatoare afișate la un eveniment

Data publicării:
U.S. Ambassador Kimberly Guilfoyle presents her letters of credence to Greek President Konstantinos Tasoulas at an official ceremony held at the Presidential Mansion in Athens, formally beginning her tenure as the United States’ chief diplomat in Greece.
Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia. Foto: Greek photonews / Alamy / Profimedia

Noua ambasadoare a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a devenit vedeta neașteptată a unui eveniment de Ziua Recunoștinței organizat de Camera de Comerț Americano-Elenă. Atenția nu s-a concentrat pe discursul ei, ci pe ținuta purtată de aceasta la eveniment – o rochie transparentă împodobită cu pietricele strălucitoare, pe care mulți au considerat-o mult prea provocatoare pentru o reuniune diplomatică oficială, relatează Nexta.

Dezbaterile pe rețelele sociale împart internauții în două tabere: unii îi laudă încrederea în sine și stilul, în timp ce alții susțin că un ambasador al SUA nu ar trebui să apară în astfel de ținute la evenimente oficiale, considerând că este o încălcare a protocolului.

Guilfoyle este o prezență cunoscută: avocată, fostă prezentatoare la Fox News, fosta soție a guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, și fosta logodnică a lui Donald Trump Jr. În decembrie 2024, președintele Trump a numit-o ambasador în Grecia, iar ea a preluat oficial funcția în septembrie 2025.

