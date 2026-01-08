Live TV

„Amenințare majoră": Ucraina investighează o școală „clandestină" pro-rusă care folosește manuale din era sovietică

School kids doing homework in library
Elevi la școală. Imagine cu caracter ilustrativ.
„O amenințare uriașă" „Distrugerea identității ucrainene"

Agenția de securitate a Ucrainei a lansat o anchetă asupra unei școli „clandestine” din Kiev, în urma unor rapoarte conform cărora aceasta preda copiilor folosind manuale din era sovietică și promova influențele culturale rusești. Instituția, afiliată Bisericii Ortodoxe Ucrainene, afiliată Moscovei, a fost demascată de jurnaliștii de investigație de la portalul ucrainean Slidstvo.info, într-un articol publicat marți, scrie TVPWorld.

Situată în Kiev, școala semi-legală este acuzată că folosește manuale sovietice învechite pentru materii precum istoria, proiectează filme rusești și predă limba rusă, prezentând-o în programa școlară ca „limbă slavă”.

Potrivit anchetei Slidstvo.info, peste 60 de copii frecventează ceea ce este descris oficial ca un „club familial”, acoperind clasele I-IX.

Acești copii sunt înregistrați oficial la școli ucrainene autorizate, dar nu le frecventează în practică, ceea ce permite funcționarea operațiunii clandestine cinci zile pe săptămână, cu un orar structurat și activități după program.

Mass-media ucrainene au calificat această structură drept „clandestină”, subliniind lipsa autorizației oficiale a școlii.

„O amenințare uriașă”

Miercuri, anchetatorii de la Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lansat o anchetă oficială în privința școlii. Procuratura Generală a anunțat deschiderea unei anchete preliminare, citând concluziile publicate de Slidstvo.info ca bază pentru caz.

Tetiana Berejna, viceprim-ministrul Ucrainei pentru politica umanitară, a declarat că ar trebui să nu fie trase concluzii până la finalizarea anchetei efectuate de SBU. „Trebuie să așteptăm ancheta Serviciului de Securitate al Ucrainei pentru a stabili toate faptele relevante, pentru a înțelege circumstanțele cazului, ce s-a întâmplat în acel loc, cine a permis acest lucru, pentru a lua o decizie motivată din partea statului”, a spus Berejna.

Ea a adăugat: „Dacă acest lucru s-a întâmplat, atunci un astfel de impact asupra copiilor ucraineni, asupra tinerei generații ucrainene, reprezintă o amenințare enormă pentru statul nostru, pentru oamenii din statul nostru. „Toate cazurile de acest gen, care confirmă că există o invazie a culturii și educației noastre, vor trebui eliminate.”

„Distrugerea identității ucrainene”

Ombudsmanul ucrainean pentru educație, Nadia Leșcik, a declarat că activitățile școlii pot indica multiple încălcări ale legii, inclusiv îndoctrinarea ideologică a copiilor, promovarea propagandei și încălcarea legilor ucrainene privind memoria națională și decomunizarea.

„Împreună cu alte autorități, vom investiga circumstanțele acestor potențiale încălcări, vom oferi o evaluare juridică și vom lua măsurile de răspuns adecvate”, a scris Leșcik pe Facebook.

„Prezența unei astfel de școli ilegale în capitala Ucrainei este un semn al distrugerii identității ucrainene. Astfel de metode sunt utilizate de inamic în teritoriile ocupate temporar”, a adăugat ea.

