Anchetă în Polonia, după ce au fost găsite obiecte suspecte pe șinele de cale ferată din apropierea coridorului Suwalki

Autoritățile poloneze au lansat o anchetă, după ce un mecanic de tren a fost nevoit să oprească trenul din cauza unor obstacole pe șinele din apropierea coridorului Suwalki, o zonă strategică importantă a frontierei polono-lituaniene, relatează TVPWorld.

Mecanicul, care opera două locomotive cuplate fără vagoane, a oprit și a îndepărtat ramuri, pietre și o scândură care blocau calea ferată, potrivit relatărilor diferite furnizate cotidianului polonez Gazeta Wyborcza.

Incidentul a avut loc pe 13 noiembrie în apropierea satului Raczki, în regiunea Podlasie, din nord-estul țării. Acesta a atras o atenție suplimentară din cauza proximității față de coridorul Suwałki, un coridor îngust situat între Belarus și exclava rusă Kaliningrad.

Coridorul este singura legătură terestră între statele baltice și celelalte state membre NATO din sud și este crucial pentru securitatea regiunii.

Având în vedere recentele atacuri asupra infrastructurii feroviare din alte părți ale Poloniei, autoritățile au sporit vigilența și au stabilit un prag scăzut pentru tratarea obstacolelor inexplicabile ca potențiale amenințări la adresa securității.

Cu toate acestea, poliția din Suwałki a tratat inițial cazul ca o infracțiune minoră, considerându-l o potențială „farsă”, a relatat Gazeta Wyborcza.

Ulterior, Agenția de Securitate Internă a Poloniei, organismul național de contrainformații, a început să monitorizeze cazul după ce a fost notificată de poliție.

În acest stadiu, anchetatorii colectează mărturii ale martorilor și probe materiale. Potrivit Gazeta Wyborcza, oficialii au declarat doar că ancheta este în curs și că nu au fost formulate acuzații de sabotaj.













Editor : M.C