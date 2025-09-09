Un avion de vânătoare MiG-29 a fost observat deasupra Ucrainei, purtând însemnele ucrainene, dar fiind încă vopsit în camuflajul Forțelor Aeriene ale Azerbaidjanului. Acest lucru ridică întrebări despre cum a ajuns în Ucraina, pentru că nu a fost anunțat niciun transfer oficial între cele două țări.

Înainte ca Rusia să lanseze invazia sa la scară largă în 2022, trei avioane MiG-29 azere erau în curs de revizie la Uzina de Reparații Aeronave de Stat din Liov, în vestul Ucrainei. Imaginile publicate cu doar o lună înainte de invazie le arătau la fața locului, departe de a fi finalizate, dar încă cu embleme azere, potrivit Defense Express.

Când forțele Moscovei au intrat în acțiune, uzina a devenit o țintă prioritară pentru atacurile rusești de rază lungă de acțiune, pentru că acolo erau deservite atât avioane ucrainene, cât și străine. S-a speculat că hangarul care adăpostea avioanele de luptă azere a fost distrus.

Totuși, această nouă fotografie sugerează că cel puțin unul - și posibil toate trei - a supraviețuit, a fost mutat într-un loc mai sigur chiar înainte de atac sau la un moment dat mai devreme.

Timp de peste doi ani, până acum, nu a apărut niciun semn al unui MiG-29 în camuflaj azer în serviciul ucrainean. Reapariția bruscă sugerează cu tărie că Azerbaidjanul fie a transferat oficial proprietatea asupra avioanelor, fie a dat aprobarea tacită Ucrainei de a le utiliza, având în vedere că oricum nu ar putea fi returnate în mod realist în timpul războiului.

Această evoluție coincide și cu un declin accentuat recent al relațiilor dintre azeri și ruși. Mai întâi, Rusia a doborât o aeronavă civilă azeră, apoi un val de arestări ale azeilor cu iz de motivație politică s-a răspândit în Rusia, creând o ruptură între Baku și Moscova. Acest lucru ar fi putut influența decizia de a permite Kievului să utilizeze aceste avioane de luptă.

În termeni practici, Forțele Aeriene ale Ucrainei ar fi putut primi până la trei MiG-29 suplimentare. Deși reprezintă o întărire modestă, aceasta este încă semnificativă în contextul uzurii continue a efectivelor.

Începând cu 2022, Forțele Aeriene ale Azerbaidjanului aveau 15 avioane MiG-29: 14 achiziționate în 2006–2007 și un MiG-29UB în 2009 — interesant, toate achiziționate din Ucraina. Un alt detaliu notabil este că, în 2021, Azerbaidjanul a cumpărat și rachete aer-aer israeliene I-Derby ER pentru flotă.

Editor : Ș.R.