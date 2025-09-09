Live TV

Video Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj azer. De unde ar putea proveni

Data publicării:
MIG 29 Azerbaidjan
MiG-29 al Forțelor aeriene ale Azerbaidjanului pe cerul Ucrainei. Foto: X/ GloOouD

Un avion de vânătoare MiG-29 a fost observat deasupra Ucrainei, purtând însemnele ucrainene, dar fiind încă vopsit în camuflajul Forțelor Aeriene ale Azerbaidjanului. Acest lucru ridică întrebări despre cum a ajuns în Ucraina, pentru că nu a fost anunțat niciun transfer oficial între cele două țări.

Înainte ca Rusia să lanseze invazia sa la scară largă în 2022, trei avioane MiG-29 azere erau în curs de revizie la Uzina de Reparații Aeronave de Stat din Liov, în vestul Ucrainei. Imaginile publicate cu doar o lună înainte de invazie le arătau la fața locului, departe de a fi finalizate, dar încă cu embleme azere, potrivit Defense Express.

Când forțele Moscovei au intrat în acțiune, uzina a devenit o țintă prioritară pentru atacurile rusești de rază lungă de acțiune, pentru că acolo erau deservite atât avioane ucrainene, cât și străine. S-a speculat că hangarul care adăpostea avioanele de luptă azere a fost distrus.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Totuși, această nouă fotografie sugerează că cel puțin unul - și posibil toate trei - a supraviețuit, a fost mutat într-un loc mai sigur chiar înainte de atac sau la un moment dat mai devreme.

Timp de peste doi ani, până acum, nu a apărut niciun semn al unui MiG-29 în camuflaj azer în serviciul ucrainean. Reapariția bruscă sugerează cu tărie că Azerbaidjanul fie a transferat oficial proprietatea asupra avioanelor, fie a dat aprobarea tacită Ucrainei de a le utiliza, având în vedere că oricum nu ar putea fi returnate în mod realist în timpul războiului.

Această evoluție coincide și cu un declin accentuat recent al relațiilor dintre azeri și ruși. Mai întâi, Rusia a doborât o aeronavă civilă azeră, apoi un val de arestări ale azeilor cu iz de motivație politică s-a răspândit în Rusia, creând o ruptură între Baku și Moscova. Acest lucru ar fi putut influența decizia de a permite Kievului să utilizeze aceste avioane de luptă.

În termeni practici, Forțele Aeriene ale Ucrainei ar fi putut primi până la trei MiG-29 suplimentare. Deși reprezintă o întărire modestă, aceasta este încă semnificativă în contextul uzurii continue a efectivelor.

Începând cu 2022, Forțele Aeriene ale Azerbaidjanului aveau 15 avioane MiG-29: 14 achiziționate în 2006–2007 și un MiG-29UB în 2009 — interesant, toate achiziționate din Ucraina. Un alt detaliu notabil este că, în 2021, Azerbaidjanul a cumpărat și rachete aer-aer israeliene I-Derby ER pentru flotă.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
Screenshot 2025-09-07 at 08.22.54
4
Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști...
profimedia-1034794824
5
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
"Minunea" de la Priștina: Kosovo a răpus naționala de 445.000.000 de euro! Surpriză de proporții
Digi Sport
"Minunea" de la Priștina: Kosovo a răpus naționala de 445.000.000 de euro! Surpriză de proporții
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Bolojan: Incapacitatea de plată este exclusă. Premierul vorbește...
Ursula von der Leyen.
Discursul Ursulei von der Leyen despre Starea Uniunii, un test care...
Burse pentru elevi, an școlar 2025. Foto Getty Images
Când se virează bursele pentru elevi în noul an școlar. Până la ce...
ramasite ale unei rachete iskander
Racheta lui Putin care a lovit clădirea guvernului de la Kiev nu a...
Ultimele știri
„Ești sub arest digital”: O femeie a pierdut peste o jumătate de milion de dolari într-o schemă facilitată de un director de bancă
Un medic francez e acuzat că a otrăvit 30 de pacienți pentru a-și arăta abilitățile de resuscitare. 12 dintre ei au murit
Sfinții Ioachim și Ana prăznuiți pe 9 septembrie. Ce semnifică sărbătoarea dedicată părinților Maicii Domnului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ZUMA Contract Photographer
Şeful de cabinet al lui Zelenski a discutat cu Marco Rubio despre bombardarea clădirii guvernului de la Kiev
Donald Trump
Donald Trump anunță că mai mulţi lideri europeni vor vizita SUA pentru discuții privind războiul din Ucraina
copil pe stradă cu un balon în mână și un tanc rusesc în fundal
„Martori oculari ai crimelor de război”. Cei 20.000 de copii răpiți din Ucraina, în atenția administrației Trump
Derek Huffman Youtube
Povestea americanilor care s-au mutat în Rusia, pe timp de război, pentru „valorile tradiționale”: „Îmi câștig locul aici”
Nave ale flotei rusești de la Marea Neagră
Dronele navale schimbă jocul: cum vrea Rusia să recâștige controlul pe front și care ar putea fi riposta Ucrainei
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Surpriză! Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus...
Fanatik.ro
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești...
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Cât este acum salariul net în Germania? Calcul exact pentru brutul de 2.230 euro
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
Elena Udrea și Ioan Varga au pornit ”războiul”: ””Nu a dat banii. A înșelat peste 200 de familii”
Pro FM
Mama Loredanei Groza, sărbătorită la 80 de ani: tort, surprize și iubirea familiei. Cum arată cea mai dragă...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Medvedev ameninţă Finlanda: „Nu vom mai arăta milă, ca în 1944”. Moscova acuză Helsinki de pregătiri militare...
Newsweek
Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de vârstă. „Avem decizia, nu și banii”. De ce?
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea