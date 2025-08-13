Live TV

Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei. Soldații lui Putin ar fi cucerit încă două localități într-un sector strategic

soldați în războiul din ucraina
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Rusia a anunţat, miercuri, cucerirea a două localităţi din estul Ucrainei, într-un sector strategic în care trupele Moscovei au avansat rapid în ultimele zile, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Ministerul rus al Apărării a declarat într-un comunicat că unităţile sale au preluat controlul asupra localităţilor Nikanorivka şi Suvorove, situate la sud-vest de oraşul-garnizoană Dobropilia, în regiunea Doneţk.

Aceste două localităţi se află la câţiva kilometri sud de zona în care armata ucraineană şi observatori militari ucraineni au anunţat marţi un avans semnificativ şi rapid al trupelor ruse.

O hartă a frontului, publicată de site-ul de analiză militară DeepState, apropiat de armata ucraineană, arată un culoar îngust aflat deja sub control rus în această zonă, ceea ce ameninţă oraşul-garnizoană Dobropilia, la nord-vest de Pokrovsk, un oraş minier care a fost epicentrul luptelor timp de luni de zile.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat marţi că „grupuri" de soldaţi ruşi au reuşit să înainteze cu aproximativ 10 km în acest sector, însă le-a minimizat forţele, susţinând că erau infanterişti fără echipament greu care vor fi „distruşi" în curând.

Forţele Kievului, mai puţin numeroase şi mai puţin echipate decât cele ale Kremlinului, se află în defensivă de luni de zile, în special în regiunea Doneţk, prioritatea Moscovei, care revendică anexarea sa.

Ucraina este îngrijorată că întrevederea de vineri dintre preşedinţii american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, prevăzută deocamdată fără participarea omologului lor ucrainean Volodimir Zelenski, ar putea duce la un acord care să o forţeze să cedeze părţi din teritoriul său Rusiei.

Una dintre soluţiile invocate de Washington, fără a oferi alte detalii, ar fi un schimb de teritorii între cele două ţări în conflict, o propunere respinsă de Kiev şi de aliaţii săi europeni.

Citește și: Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska

