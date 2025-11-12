Armata SUA ia în calcul construirea unei baze pentru 10.000 de persoane „în apropierea Fâșiei Gaza” (Bloomberg)

Armata SUA explorează posibilitatea construirii unei baze temporare capabile să găzduiască 10.000 de persoane în apropierea Fâșiei Gaza, potrivit unui document contractual intern, în contextul în care SUA insistă asupra creării unei forțe de stabilizare care să monitorizeze încetarea focului între Israel și Hamas, relatează Bloomberg.

Marina militară solicită o estimare a costurilor de la o listă de companii precalificate pentru „o bază militară temporară, autonomă, capabilă să susțină 10.000 de persoane și să ofere 10.000 de metri pătrați de spațiu de birouri pentru o perioadă de 12 luni”, potrivit unei cereri de informații consultate de Bloomberg News.

Cererea de informații identifică potențialul amplasament ca fiind „în apropierea Fâșiei Gaza, Israel”. Aceasta a fost trimisă contractorilor eligibili pe 31 octombrie, potrivit unor persoane familiarizate cu problema, care au dorit să-și păstreze anonimatul. Răspunsurile trebuiau trimise până pe 3 noiembrie.

SUA au solicitat sprijin internațional pentru o propunere de trimitere a trupelor străine în Gaza, pentru a ajuta la asigurarea armistițiului fragil între Israel și Hamas, semnat luna trecută. Aceste trupe, denumite Forța Internațională de Stabilizare, ar colabora cu Israelul și Egiptul pentru a asigura securitatea teritoriului și a permite eforturile de reconstrucție după mai bine de doi ani de război între Israel și Hamas.

Un oficial american, care a cerut, de asemenea, să-și păstreze anonimatul, a declarat că cererea reprezintă o etapă inițială de planificare pentru o potențială bază în sudul Israelului pentru forța de stabilizare. Oficialul a spus că nu vor fi implicate trupe americane.

Casa Albă relativizează chestiunea

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Casa Albă nu a aprobat încă o astfel de măsură.

„Această poveste se bazează pe o singură foaie de hârtie produsă de persoane aleatorii din cadrul armatei”, a spus Leavitt când a fost rugată să comenteze. „Un astfel de plan nu a fost luat în considerare sau aprobat de către cele mai înalte niveluri ale guvernului Statelor Unite și nu ar trebui considerat un plan oficial în Orientul Mijlociu.”

Solicitările de informații nu sunt o cerere oficială de oferte și nu garantează un contract viitor, deși oferă o imagine asupra a ceea ce agențiile federale speră să obțină de la companiile private. Printre cerințele detaliate în contract se numără un „plan de securitate cuprinzător care include proceduri pentru controlul accesului, răspunsul la amenințări, raportarea incidentelor și evenimente cu victime multiple”.

Ce spune Israelul

Întrebat despre perspectiva construirii unei baze americane mari, un purtător de cuvânt al armatei israeliene, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a declarat marți că nu are nimic concret de comunicat. Israelul se bazează pe ajutorul și echipamentul militar american, dar a permis rareori existența unei baze militare americane pe teritoriul său, iar până în prezent aceste baze au fost de dimensiuni reduse.

„Lucrăm împreună cu americanii și cu diferiți parteneri la viitorul din Gaza”, a spus Shoshani. „Există diferite idei pe masă.”

Shomrim, o organizație de știri non-profit din Israel, a relatat marți că SUA planifică o bază mare în zona Gaza pentru a supraveghea încetarea focului. A citat oficiali israelieni care au văzut planurile preliminare.

Cererea precizează că contractantul va „furniza o soluție completă la cheie”, ceea ce înseamnă că se va ocupa de toate aspectele legate de construcția și gestionarea bazei. Se precizează în continuare că contractantul trebuie să ofere trei mese pe zi tuturor celor 10.000 de angajați și să se ocupe de gestionarea apei și a deșeurilor, de producerea de energie electrică, de serviciile de spălătorie, de o rețea de comunicații fiabilă și de o clinică medicală.

Companiile eligibile pentru contract fac parte dintr-un proces de contractare numit WEXMAC, sau Worldwide Expeditionary Multiple Award Contract, gestionat de Comandamentul Sistemelor de Aprovizionare Navală al Marinei SUA. Acest instrument de contractare este utilizat în mod obișnuit pentru activități militare internaționale, dar a fost reorientat pentru a răspunde cererii administrației Trump de a crește spațiul de detenție pentru imigranți.

Același proces a fost utilizat pentru atribuirea unui contract în valoare de 1,26 miliarde de dolari în iulie pentru construirea unei tabere cu 5.000 de paturi într-o bază militară din El Paso.

Editor : M.C