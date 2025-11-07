Armata SUA vrea să cumpere un milion de drone în următorii 2-3 ani. „Sunt viitorul războiului”

Armata Statelor Unite vrea să achiziţioneze cel puţin un milion de drone în viitorii 2-3 ani, a declarat secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, într-un interviu vineri pentru Reuters. „Dronele sunt viitorul războiului, iar noi trebuie să investim în capacităţi atât ofensive, cât şi defensive împotriva lor”, spune el.

Driscoll a dat detalii despre accelerarea majoră a planului de achiziţii de drone, recunoscând dificultăţile, având în vedere că cea mai mare componentă a armatei SUA achiziţionează în prezent doar în jur de 50.000 de drone anual.

„Este un mare efort. Dar este un efort de care suntem capabili”, a spus Driscoll.

El a discutat prin telefon cu Reuters în timpul unei vizite la Picatinny Arsenal, o vastă facilitate de cercetare şi producţie a armatei.

Driscoll şi comandantul de la Picatinny Arsenal, general-maiorul John Reim, au vorbit pentru Reuters despre lecţiile învăţate de Statele Unite din războiul din Ucraina, caracterizat de desfăşurări de drone la o scară fără precedent.

Drone mici, ieftine s-au dovedit unele dintre cele mai puternice arme în războiul dintre Rusia şi Ucraina, în care avioanele militare convenţionale sunt relativ rare din cauza unei concentraţii dense de sisteme antiaeriene în apropierea liniilor de front.

Ucraina şi Rusia pot produce fiecare în jur de 4 milioane de drone anual, însă China este capabilă, probabil, să producă de două ori mai multe, a spus Driscoll.

Conform lui, prioritatea este aducerea SUA într-o poziţie în care poate produce drone suficiente pentru orice război viitor, stimulând producţia internă a orice, de la motoare şi senzori până la baterii şi plăci de circuite.

„Ne aşteptăm să achiziţionăm cel puţin un milion de drone în următorii 2-3 ani”, a afirmat el.

„Şi ne aşteptăm că, la sfârşitul a 2-3 ani începând de astăzi, vom şti că, într-un moment de conflict, vom fi capabili să activăm un lanţ de aprovizionare suficient de robust şi de extins (...) pentru a fabrica oricâte drone ne-ar fi necesare”, a adăugat el.

„Dronele sunt viitorul războiului”

Pentagonul încearcă să depăşească un bilanţ amestecat în ce priveşte achiziţia de drone. În 2023, şefii Pentagonului au anunţat iniţiativa Replicator, un efort la nivelul întregului departament de a achiziţiona şi desfăşura mii de drone autonome până în august 2025.

Cu toate acestea, nu a fost furnizată o actualizare a stadiului programului.

În iulie, şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a semnat un memorandum care „anulează politicile restrictive” ce au afectat producţia de drone.

Reuters a relatat că unitatea DOGE de la Pentagon conduce eforturile de revizuire a programului de drone militare americane, inclusiv achiziţionarea a zeci de mii de drone ieftine în lunile următoare.

Congresmeni americani au introdus o legislaţie care ar dispune Pentagonului să construiască în Texas o fabrică unde ar putea fi produse până la 1 milion de drone pe an.

Driscoll a spus însă că obiectivul lui este să împartă finanţarea şi să nu se bazeze pe o singură facilitate de producţie.

În loc de parteneriate cu mari companii din industria militară, armata vrea să lucreze cu companii care fabrică drone ce pot avea şi aplicaţii comerciale, a explicat el.

„Vrem să facem parteneriate cu alţi producători de drone care le folosesc pentru livrări ale Amazon şi în tot felul de alte cazuri”, a afirmat el.

Importurile din China reprezintă marea majoritate a vânzărilor de drone comerciale în SUA. Peste jumătate dintre ele provin de la DJI, cel mai mare producător mondial de drone.

„Dronele sunt viitorul războiului, iar noi trebuie să investim în capacităţi atât ofensive, cât şi defensive împotriva lor”, a mai indicat Driscoll.

