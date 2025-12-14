Atac cu drone ucrainene asupra unor instalaţii petroliere ruse. Incendiu uriaș la un depozit de petrol

Un atac ucrainean cu drone a cauzat un incendiu de proporţii la un depozit de petrol în Uriupinsk în regiunea Volgograd din sudul Rusiei, a anunţat guvernatorul regiunii, Andrei Bocearov, duminică, pe Telegram.

Locuinţele din apropiere au fost evacuate, a spus guvernatorul, adăugând că „potrivit informaţiilor curente, nu sunt persoane rănite”. Bocearov a precizat că fragmente din dronele doborâte de forţele aeriene ruse au cauzat incendiul.

Separat, a fost atacată o rafinărie de petrol din Iaroslav, la nord-est de Moscova, potrivit unor informaţii apărute pe rețelel sociale. Deocamdată, nu există comunicate oficiale cu privire la acest atac.

Autorităţile din regiunea Krasnodar din estul Peninsulei Crimeea au confirmat un atac cu drone asupra satului Afipski, în timp ce locuitori au raportat explozii asupra unei rafinării.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunţat duminica aceasta că forţele sale au distrus şi interceptat 141 de drone ucrainene în timpul nopţii. Ministerul nu a oferit detalii cu privire la distrugerile produse.

Forţele ucrainene vizează instalaţiile petroliere ruse, în speranţa de a provoca pagube economiei ruse, care depinde puternic de exporturile de combustibili fosili.

În declaraţii făcute înainte de a se deplasa la Berlin pentru negocieri menite să pună capăt războiului, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Ucraina a rămas fermă pe poziţia sa de a nu ceda teritorii.

Zelenski ar urma să poarte discuţii luni în capitala germană cu reprezentanţi ai SUA şi ai marilor puteri europene.

Ucraina se apără de invazia la scară mare declanşată împotriva ei de Rusia începând din februarie 2022.

Editor : M.B.