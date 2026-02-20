Doi polițiști din Cernăuți au fost răniți după ce au fost atacați cu o grenadă pe stradă, după ce un bărbat a aruncat dispozitivul exploziv spre mașina lor.

Atacatorul, care este fost militar în armata Ucrainei, a aruncat grenada spre mașina agenților. Proiectilul a explodat și i-a rănit pe doi dintre ei. Unul este în stare gravă.

Agenții se aflau în misiune când a avut loc atacul: mergeau să îl salte pe un bărbat cercetat pentru crime de război.

Anchetatorii ucraineni spun că fostul militar l-ar fi protejat pe suspectul căutat de polițiști.

Atacatorul a fost prins și arestat.

