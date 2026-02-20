Video Atac cu grenadă la Cernăuți: doi polițiști au fost răniți. Momentul exploziei, filmat Data actualizării: 20.02.2026 18:03 Data publicării: 20.02.2026 18:02 Foto: captură video Doi polițiști din Cernăuți au fost răniți după ce au fost atacați cu o grenadă pe stradă, după ce un bărbat a aruncat dispozitivul exploziv spre mașina lor. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional! O femeie din România ar fi participat la vânătoarea de oameni din Sarajevo. „Trebuie să fi ucis peste zece persoane” Maia Sandu: Rusia nu se va opri nici după pacea din Ucraina. „Trebuie să ne pregătim. Războiul hibrid va fi de durată” Cum a scăpat Robert Negoiță de controlul judiciar. Motivarea judecătorului care i-a permis edilului să revină în funcție Iarna nu se lasă dusă: viscol și ninsori până duminică, apoi temperaturi de până la 14 grade. Șefa ANM: „Ne așteptăm să vină primăvara” Buzoianu: „România este raiul iazurilor piscicole pe hârtie”. Doar 10% dintre cele autorizate au fost realizate Nicușor Dan: „Avem o miză importantă de securitate. Suntem într-o zonă complicată a lumii, a Europei” Reacția lui Nicușor Dan, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” Nicușor Dan a vorbit la Consiliul pentru Pace cu Rubio, Kushner și Witkoff: „Chestiunile serioase se discută la nivel diplomatic” De ce a ales Nicușor Dan să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace și nu a mers la Davos sau la Munchen Atacatorul, care este fost militar în armata Ucrainei, a aruncat grenada spre mașina agenților. Proiectilul a explodat și i-a rănit pe doi dintre ei. Unul este în stare gravă.Agenții se aflau în misiune când a avut loc atacul: mergeau să îl salte pe un bărbat cercetat pentru crime de război.Anchetatorii ucraineni spun că fostul militar l-ar fi protejat pe suspectul căutat de polițiști.Atacatorul a fost prins și arestat. Editor : B.E. Etichete: ucraina razboi cernauti razboi ucraina Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau... 2 Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă... 3 Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru... 4 Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a... 5 „Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...