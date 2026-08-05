Volodimir Zelenski, discuție cu șeful NATO. Despre ce au vorbit cei doi lideri: „Este bine informat cu privire la amenințări”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre posibilitatea de a obține mai multe rachete de interceptare pentru apărarea aeriană, relatează Reuters.

„Mark este bine informat cu privire la amenințări, iar noi ne-am coordonat eforturile în ceea ce privește țările care dețin rachetele necesare și capacitatea de a ne ajuta”, a scris liderul de la Kiev în limba engleză pe platforma de socializare X. „Este esențial să eliminăm orice formă de birocrație și să luăm deciziile politice necesare”.

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După ce a purtat o discuție cu liderul ucrainean, Rutte a declarat într-o postare pe X că „discută cu aliații despre modul în care putem continua să furnizăm Ucrainei sistemele de apărare aeriană de care are nevoie urgent”.

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Discuția dintre liderul ucrainean și șeful NATO vine în contextul în care președintele american Donald Trump a refuzat cererea făcută săptămâna trecută de omologul său Zelenski de a trimite Ucrainei sute de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

Conform surselor FT, cel de-al 47-lea președinte american a explicat acest refuz prin deficitul de interceptoare din stocurile Statelor Unite și a precizat că acestea sunt necesare în prezent pentru protejarea obiectivelor americane din Orientul Mijlociu și a aliaților din regiune, în contextul războiului cu Iranul.

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Editor : A.M.G.