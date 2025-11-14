Atac masiv rusesc, cu rachete și drone, asupra Kievului: un mort și 24 răniți. „Rusia atacă clădiri rezidențiale”

Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra Kievului în noaptea de 13-14 noiembrie, lovind capitala cu sute de drone și nenumărate rachete. O persoană a fost ucisă în atac și cel puțin 24 au fost rănite, au raportat oficialii ucraineni. Cinci dintre victimele rănite au fost spitalizate, inclusiv o femeie însărcinată, scrie Kyiv Independent.

Într-un mesaj pe Telegram, serviciile de urgenţă ucrainene au anunţat un bilanţ de "un mort şi cel puţin 15 răniţi în atacul rusesc" care a provocat pagube în opt dintre cele zece districte ale capitalei.



"Ruşii atacă clădiri rezidenţiale. Există multe clădiri înalte avariate în Kiev, în aproape fiecare district", a declarat şeful administraţiei militare a oraşului, Timur Tkacenko.



Explozii puternice s-au auzit în centrul oraşului şi sistemele de apărare aeriană au fost activate împotriva atacurilor cu drone şi rachete.



Primarul Kievului, Vitali Kliciko, care i-a îndemnat pe locuitori să se adăpostească, a declarat că "forţele de apărare aeriană operează la Kiev", semnalând "un atac inamic masiv asupra capitalei". „Cel puțin 11 blocuri cu multe etaje au fost lovite de-a lungul întregii nopți”, a mai spus acesta.

Atac masiv al Rusiei asupra Kievului. Foto: Serviciile de urgență ucrainene

După atacuri, în mai multe cartiere au izbucnit incendii, şi au fost mobilizate serviciile de salvare, a adăugat el.

Echipele de salvare au evacuat peste 40 de persoane din clădirile vizate, a declarat Serviciul de Urgență al Ucrainei. Agenția a raportat atacuri, incendii și evacuări la clădiri rezidențiale în mai multe districte din Kiev.

Atacurile au avariat și un spital, o școală și clădiri din lemn ale unei baze sportive, a raportat Serviciul de Urgență al Statului.

Klitschko a raportat că secțiuni ale rețelei de încălzire centralizată au fost avariate în urma atacurilor. Echipele de urgență evaluează amploarea pagubelor.

Jurnaliștii de la Kyiv Independent au relatat despre întreruperi de curent în mai multe cartiere ale orașului în timpul atacurilor.

În timp ce clădirile ardeau în Kiev, Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat valuri de drone care vizau regiunile centrale, sudice și estice ale țării. Grupurile de monitorizare au raportat că peste 120 de drone și momeli erau îndreptate spre capitală. Zeci de rachete de croazieră și balistice au fost, de asemenea, lansate către diferite regiuni ale Ucrainei, au anunțat Forțele Aeriene.

Editor : Marina Constantinoiu