Live TV

Atac masiv rusesc, cu rachete și drone, asupra Kievului: un mort și 24 răniți. „Rusia atacă clădiri rezidențiale”

Data publicării:
Atac masiv asupra Kievului. Foto: Serviciile de urgență ucrainene
Atac masiv asupra Kievului. Foto: Serviciile de urgență ucrainene

Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra Kievului în noaptea de 13-14 noiembrie, lovind capitala cu sute de drone și nenumărate rachete. O persoană a fost ucisă în atac și cel puțin 24 au fost rănite, au raportat oficialii ucraineni. Cinci dintre victimele rănite au fost spitalizate, inclusiv o femeie însărcinată, scrie Kyiv Independent.

Într-un mesaj pe Telegram, serviciile de urgenţă ucrainene au anunţat un bilanţ de "un mort şi cel puţin 15 răniţi în atacul rusesc" care a provocat pagube în opt dintre cele zece districte ale capitalei.

"Ruşii atacă clădiri rezidenţiale. Există multe clădiri înalte avariate în Kiev, în aproape fiecare district", a declarat şeful administraţiei militare a oraşului, Timur Tkacenko.

Explozii puternice s-au auzit în centrul oraşului şi sistemele de apărare aeriană au fost activate împotriva atacurilor cu drone şi rachete.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, care i-a îndemnat pe locuitori să se adăpostească, a declarat că "forţele de apărare aeriană operează la Kiev", semnalând "un atac inamic masiv asupra capitalei". „Cel puțin 11 blocuri cu multe etaje au fost lovite de-a lungul întregii nopți”, a mai spus acesta.

Atac masiv al Rusiei asupra Kievului. Foto: Serviciile de urgență ucrainene
Atac masiv al Rusiei asupra Kievului. Foto: Serviciile de urgență ucrainene

După atacuri, în mai multe cartiere au izbucnit incendii, şi au fost mobilizate serviciile de salvare, a adăugat el.

Echipele de salvare au evacuat peste 40 de persoane din clădirile vizate, a declarat Serviciul de Urgență al Ucrainei. Agenția a raportat atacuri, incendii și evacuări la clădiri rezidențiale în mai multe districte din Kiev.

Atacurile au avariat și un spital, o școală și clădiri din lemn ale unei baze sportive, a raportat Serviciul de Urgență al Statului.

Klitschko a raportat că secțiuni ale rețelei de încălzire centralizată au fost avariate în urma atacurilor. Echipele de urgență evaluează amploarea pagubelor.

Jurnaliștii de la Kyiv Independent au relatat despre întreruperi de curent în mai multe cartiere ale orașului în timpul atacurilor.

În timp ce clădirile ardeau în Kiev, Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat valuri de drone care vizau regiunile centrale, sudice și estice ale țării. Grupurile de monitorizare au raportat că peste 120 de drone și momeli erau îndreptate spre capitală. Zeci de rachete de croazieră și balistice au fost, de asemenea, lansate către diferite regiuni ale Ucrainei, au anunțat Forțele Aeriene.

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
4
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
vreme, iarna, decembrie
5
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății anunță controale la clinica stomatologică unde o...
vreme, iarna, toamna, meteo
Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Cum va fi vremea în...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Rogobete, despre fetița decedată la dentist: Se pare că a...
mana care se sprijina pe o hartie cu masuratori de seismograf
Cutremur în România, vineri dimineață
Ultimele știri
Reacția clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
Accident grav în Mureș. Șase oameni au ajuns la spital
BBC îi cere scuze lui Trump pentru editarea unor declarații, dar refuză să îi plătească despăgubiri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea apelor sale teritoriale
Explozie la Novorosiisk. Foto: X
Drone ucrainene au avariat o navă, locuinţe şi un depozit de petrol în Rusia
Flamingo missile
Flamingo, racheta de croazieră proiectată în Ucraina, posibilă alternativă la Tomahawk-ul american
roi de drone care zboară pe deasupra unor tancuri
Ucraina va folosi o nouă tehnologie ca să se apere de atacurile aeriene ale Rusiei. Cum funcționează „cortina din cer” a Kievului
Demonstranți pentru eliberarea lui Miheil Saakașvili
Fostul președinte georgian, Saakașvili, i-a cerut lui Zelenski să îi acorde statutul de prizonier în războiul Rusiei împotriva Ucrainei
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul William, "pus la colț" de fiul său. Prințul George vrea telefon cu orice preț: „A devenit o problemă...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Milionarul Dani Mocanu s-a ascuns într-un sat de meșteri olari și dormea cu 300 de lei pe noapte. Adevărul...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
După ce Leo Messi a vizitat Camp Nou, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a făcut marele anunț: „Lucrăm la...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Cum conduci în siguranţă pe ceaţă. Reglaje esenţiale la maşină şi sfaturi utile pentru şoferi
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Pro FM
Kevin Federline dezvăluie că fiii lui încearcă să repare relația cu Britney Spears: "Își iubesc enorm mama...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 de procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA