Video Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: mai multe persoane au fost înjunghiate. Doi suspecți arestați

Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: mai multe persoane au fost înjunghiate. Doi suspecți arestați. Foto. PatrickChristys/ X

Mai multe persoane au fost înjunghiate, vineri seară, într-un tren care circula spre Huntingdon, în comitatul Cambridgeshire, Marea Britanie. Poliția Transporturilor a anunțat că doi bărbați au fost arestați, iar peste 30 de ofițeri au fost trimiși la fața locului, potrivit BBC.

ACTUALIZARE 00.30 „Am primit informații despre scene îngrozitoare într-un tren din Huntingdon, Cambridgeshire. Poliția din Cambridgeshire se află la fața locului, iar două persoane au fost arestate”, a scris pe X primarul regiunii Cambridgeshire și Peterborough, Paul Bristow.

Între timp, Serviciul de Ambulanță al regiunii East of England a transmis un comunicat de presă, unde au confirmat că mai multe persoane au fost transportate la spital.

„Am mobilizat o intervenție de amploare la gara din Huntingdon, care a inclus numeroase ambulanțe, comandanți tactici, echipa noastră de intervenție în zone periculoase și echipe de îngrijire critică, printre care și elicopterele de urgență. (...) Putem confirma că mai mulți pacienți au fost transportați la spital.”

Știrea inițială

Ofițerii înarmați au intervenit după ce autoritățile au primit mai multe apeluri de urgență în jurul orei 19:39 (ora locală).

Peste 30 de polițiști au fost trimiși la fața locului. Deocamdată, nu se știe câte persoane au fost rănite și cât de grave sunt leziunile.

Compania feroviară LNER, care operează ruta East Coast Mainline, a transmis că toate liniile din zonă sunt blocate și a emis o atenționare, cerând pasagerilor să își amâne deplasările din cauza „perturbărilor majore” cauzate de incident.

Secretarul general al sindicatului național al lucrătorilor din transporturi (RMT), Eddie Dempsey, a declarat că este „profund îngrijorat” de atac și a transmis că „gândurile tuturor celor din RMT sunt alături de victime, de echipajul trenului și de echipele de intervenție aflate la fața locului”.

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a descris incidentul drept „profund îngrijorător”.

„Incidentul revoltător petrecut într-un tren din apropierea localității Huntingdon este profund îngrijorător. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați, iar mulțumirile mele merg către echipele de intervenție pentru reacția lor. Oricine se află în zonă ar trebui să urmeze sfaturile poliției”, a scris Starmer pe platforma X.

Editor : Ș.A.

