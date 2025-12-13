Rusia a atac din nou Ucraina în noaptea de 12 spre 13 decembrie, lovind peste zece ținte civile. Volodimir Zelenski a anunțat că mii de locuitori au rămas fără electricitate în șapte regiuni din țară în urma atacurilor rusești, potrivit Agrepres, care citează AFP. De asemenea, rușii au atacat și în Odesa, acolo unde au lovit trei nave turcești.

„Este important ca toată lumea să vadă acum ce face Rusia...pentru că, evident, nu este vorba despre încheierea războiului", a declarat Zelenski pe reţelele sociale, adăugând că Moscova "încă îşi propune să distrugă statul nostru şi să provoace cele mai mari suferinţe poporului nostru".

Rusia a anunțat, sâmbătă, că a lovit instalații industriale și energetice ucrainene cu rachete hipersonice, ca represalii pentru atacurile ucrainene împotriva unor "ţinte civile" din Rusia. Atacul a fost descris de ministerul rus drept unul „masiv” împotriva instalaţiilor militare şi energetice din Ucraina „ca răspuns la atacurile teroriste ale Ucrainei împotriva unor ţinte civile din Rusia".

Cele mai multe atacuri din noaptea de 12 decembrie au vizat Odesa, unde au fost lovite trei nave turcești staționate în porturi. În urma incidentului, Ankara a cerut suspendarea atacurilor împotriva porturilor și infrastructurii energetice.

Odesa, Nikolaev, Herson și Dnipro au fost lovite cu drone, rachete de croazieră Kalibr lansate din Marea Neagră, dar rachete balistice și hipersonice. Atacurile au lăsat zeci de mii de oameni fără alimentare cu energie electrică sau apă potabilă.

De cealaltă parte, Ucraina a atacat sâmbătă în orașul Saratov, acolo unde două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone ucrainene asupra unei clădiri rezidențiale. Mai multe apartamente au fost avariate, a declarat guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, pe Telegram.

