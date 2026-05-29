Atacurile dronelor ucrainene împotriva Rusiei: Producția de motorină a scăzut cu 20% în doar două luni

Data actualizării: Data publicării:
Rafinărie rusă atacată de dronă. Imagine exemplificativă. Foto: Profimedia

Producția de motorină a Rusiei a scăzut de la 7,5 milioane de tone pe lună la 5,9 milioane de tone ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii petroliere.

Rafinăriile afectate de atacurile ucrainene au redus producția de motorină cu până la 1 milion de tone în aprilie și cu încă 600.000 de tone în mai, potrivit calculelor Reuters, preluate de European Pravda.

Producția totală de motorină a Rusiei s-a situat la 7,5 milioane de tone în martie.

Între timp, exporturile rusești de combustibil au crescut cu 8% în aprilie față de martie, ajungând la 3,25 milioane de tone. Cu toate acestea, acest nivel a fost sub cel înregistrat în aprilie 2025, când exporturile au totalizat 3,3 milioane de tone.

Exporturile au rămas stabile în luna mai.

Reuters notează că scăderea producției ar putea împiedica Rusia să beneficieze de prețurile mai mari ale petrolului și de orice relaxare a sancțiunilor SUA.

Recent, Bloomberg a raportat că Rusia ia în considerare restricționarea exporturilor de motorină și combustibil pentru aviație pe fondul unei scăderi accentuate a producției interne cauzate de atacurile continue ale Ucrainei.

Rata medie de rafinare a petrolului în Rusia a scăzut în aprilie la 4,69 milioane de barili pe zi, cel mai scăzut nivel din ultimii peste 16 ani, de la criza financiară din 2008.

Editor : Sebastian Eduard

