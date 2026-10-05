Pagini false de Internet, create de Rusia, imită site-uri guvernamentale și media ucrainene, pentru a răspândi dezinformare

Serviciile de informații ruse creează site-uri web false, pagini pe rețelele sociale și canale de mesagerie pentru a imita agențiile guvernamentale ucrainene, organismele de securitate, mass-media și oficiali de rang înalt ucraineni, a declarat Kievul, potrivit Euronews.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), aceste resurse web false copiază denumirile oficiale, logo-urile, fotografiile și elementele de identitate vizuală în încercarea de a părea legitime.

Agenția a declarat că a înregistrat o creștere semnificativă a acestor activități manipulative și că a identificat și blocat deja peste 50 de resurse care copiau identitatea vizuală și aspectul propriu al SBU.

De asemenea, au fost create conturi false în numele unor oficiali ucraineni. Printre exemplele anterioare se numără conturi de Telegram care se dădeau drept președintele Volodimir Zelenski, prima doamnă Olena Zelenska, fostul șef al biroului prezidențial Andrii Iermak și fostul șef al SBU, Vasil Maliuk.

Centrul ucrainean pentru combaterea dezinformării a avertizat, de asemenea, cu privire la conturi false care utilizează numele și fotografiile oficialilor din domeniul securității pentru a publica presupuse informații din interior sau exclusive.

În unele cazuri, operatorii reutilizează canale Telegram mai vechi, inclusiv pagini dedicate criptomonedelor, schimbându-le numele și identitatea vizuală pentru a le face să pară oficiale.

Scopul: informații și influență

SBU afirmă că resursele false sunt utilizate în principal pentru a răspândi dezinformare și a colecta date cu caracter personal.

Prin imitarea agențiilor guvernamentale, a oficialilor sau a organizațiilor media, Rusia poate prezenta informații false sau înșelătoare ca și cum ar proveni dintr-o sursă ucraineană legitimă.

SBU afirmă că aceste campanii vizează destabilizarea situației politice și sociale din Ucraina și slăbirea poziției țării pe plan internațional.

Aceleași resurse pot fi utilizate și pentru a colecta informații de la utilizatori. Paginile și canalele false pot încuraja oamenii să urmărească un cont, să dea clic pe linkuri, să trimită mesaje sau să furnizeze date personale.

Potrivit SBU, serviciile de informații ruse vizează, de asemenea, utilizatorii care interacționează cu pagini false și canale de mesagerie și pot compromite conturile acestora pentru a obține date personale. Agenția afirmă că aceste informații pot fi utilizate ulterior în operațiuni de recrutare sau pentru a culege informații confidențiale.

Serviciile de informații ruse sunt interesate în special de informații privind activitățile de luptă și operaționale ale forțelor de apărare și securitate ale Ucrainei, potrivit SBU.

Resursele false pot servi, așadar, mai multor scopuri simultan. În primul rând, ele pot răspândi dezinformare, atrage utilizatorii prezentându-se drept surse de încredere și îndreptându-i către linkuri sau conturi care pot fi folosite pentru colectarea de informații.

Această tactică se bazează adesea pe mici diferențe care pot fi greu de observat, cum ar fi nume de utilizator diferite pentru conturile false. În același timp, un site web fals poate reproduce fidel designul unei pagini guvernamentale sau media, dar poate utiliza o adresă web diferită.

Prin urmare, autoritățile ucrainene recomandă utilizatorilor să verifice cu atenție numele conturilor, adresele web și insignele de verificare, să evite linkurile suspecte și să se bazeze pe surse oficiale.

Editor : M.C