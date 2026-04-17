„Au trecut doar două luni”. Trump numește războiul „mica noastră diversiune cu minunata ţară Iran”

Donald Trump minimalizează gravitatea conflictului cu Iranul, pe care îl numește o „mică diversiune".
Preşedintele american Donald Trump a minimalizat durata războiului în curs cu Iranul, la un eveniment de campanie desfăşurat joi, comparând conflictul cu alte războaie ale SUA care au durat mai mult. El a sugerat că ar putea exista evoluţii iminente în Iran, spunând celor prezenţi să urmărească ce se va întâmpla „în următoarea săptămână sau cam aşa”.

„Au trecut două luni, adică două luni. Aţi fost în alte războaie timp de 18 ani, patru ani”, a spus Trump. „Şi ştiţi ceva? Vom avea victorie foarte curând”, a adăugat el, potrivit News.ro, care preia CNN.

Trump a lăudat, de asemenea, evoluţia economiei sub conducerea sa, chiar dacă preţurile benzinei în Las Vegas, unde a vorbit joi seară, sunt în jur de 5 dolari pe galon.

„Am avut cea mai bună economie din istoria ţării noastre în primul meu mandat. Iar acum o depăşim - o depăşim cu mult”, a spus Trump.

„În ciuda micii noastre diversiuni cu minunata ţară Iran, un loc minunat, şi a trebuit să facem asta pentru că altfel s-ar fi putut întâmpla lucruri rele”, a continuat preşedintele american.

„Avem o inflaţie oarecum falsă”

Trump a numit, de asemenea, creşterea inflaţiei „falsă”, punând-o pe seama preţurilor la combustibil, despre care a sugerat că vor reveni la nivelurile de dinainte de război.

„Nu uitaţi, avem o inflaţie oarecum falsă din cauza combustibilului, a preţurilor la energie”, a spus Trump.

Vorbind despre preţurile petrolului, înainte de a reveni la subiectul conflictului, Trump a afirmat: „Să vedem ce se întâmplă în următoarea săptămână sau cam aşa”.

„S-ar putea să fiţi foarte impresionaţi, iar dacă sunteţi, votaţi pentru republicani”, a adăugat el, făcând referire la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Vom avea victoria. Foarte curând”, a mai spus Trump despre război.

Comentariile preşedintelui vin în contextul în care anterior, acesta şi-a exprimat optimismul privind încheierea unui acord cu Iranul, susţinând că Teheranul este dispus să facă lucruri pe care nu le-ar fi făcut acum două luni.

Citește și: „E ca și cum ai avea o bombă atomică.” Iranul își arată principalul atu în fața lumii, după ce a fost atacat de SUA (Financial Times)

Top Citite
nicusor dan inquam octav ganea
1
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
2
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
nava pe apa
3
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
simina tanasescu la ccr
4
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Agulhas Current, illustration
5
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii sunt căsătoriți
Digi Sport
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii sunt căsătoriți
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
NATO „şi-a creat singur o problemă”, avertizează Donald Trump
o rachetă lansată în timpul unui exercițiu militar al armatei SUA
Trump a declanșat un „război pentru influență” între NATO și Uniunea Europeană. Oficial: „Va avea un impact asupra Europei”
militari americani
Marina SUA se angajează într-un joc mortal de-a v-ați ascunselea în Strâmtoarea Ormuz (Politico)
ODAmaD00NDAmaGFzaD01NjUyNDcwZDUyNWUwNzBlMDdiOGQ3YjI2MGQ3OTg3MQ==.thumb (2)
„E ca și cum ai avea o bombă atomică.” Iranul își arată principalul atu în fața lumii, după ce a fost atacat de SUA (Financial Times)
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Armistițiu temporar Israel-Liban. Netanyahu păstrează trupele în sud, SUA amenință din nou Iranul
Recomandările redacţiei
drona ruseasca
O dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al României. Unde s-a...
Sistem de rachete Patriot.
Țările europene au fost avertizate de SUA să se aștepte la întârzieri...
ID244154-INQUAM-PHOTOS-CODRIN-UNICI
„Suntem la începutul unei crize”. Președintele preia rolul de...
Donald Trump
„Blocada rămâne”. Trump anunță că „nicio navă nu trece” de marina...
Ultimele știri
Suedia vrea să expulzeze migranţii care nu duc o „viaţă cinstită”. Societata civilă acuză criterii discriminatorii
După căderea lui Viktor Orban, UE se grăbește să deblocheze un împrumut important pentru Ucraina
O vestă de salvare purtată de o supraviețuitoare a Titanicului, scoasă la licitație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Regizor român, film despre Steaua București la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „E o...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Donald Trump s-a decis: schimbare majoră în privința unei importante competiții sportive. Se va întâmpla în...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre motivul pentru care singurul ei fiu nu-i mai vorbește: „A zis că am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Jennifer Aniston și Jim Curtis ar fi început să-și plănuiască nunta: „Își doresc o nuntă simplă, pe plajă!”
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
În ce județe pensiile nu se pot plăti? Cifrele arată că sistemul de pensii e în colaps în umătate din România
Digi FM
Ai datorii la stat? Obligaţiile fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei te pot trimite pe „lista rușinii”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Dakota Johnson, pe lista TIME a celor mai influenți oameni în 2026. Melanie Griffith: Te iubesc. Meriți atât...
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...