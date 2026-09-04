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Au fost dezvăluite cauzele morții lui Tim Curry, actorul cunoscut pentru rolurile din „Home Alone” și „It”

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Actorul Tim Curry
Actorul Tim Curry a fost cunoscut pentru rolurile din „The Rocky Horror Show”, „Home Alone” sau „It”. Foto: Profimedia
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Actorul britanic Tim Curry a murit la 25 august în reşedinţa sa din Los Angeles, în urma unei boli coronariene. Departamentul de sănătate publică din Los Angeles a precizat, de asemenea, că antecedentele de accident vascular cerebral şi de cancer renal pe care Tim Curry le avusese în trecut au fost factori care au contribuit la decesul său.

De la accidentul vascular cerebral suferit în 2012, Tim Curry a fost nevoit să se deplaseze în scaunul cu rotile, partea stângă a corpului său fiind paralizată. De asemenea, a rămas fără voce timp de câteva săptămâni, relatează revista People, potrivit News.ro. 

Născut în aprilie 1946 în Regatul Unit, Tim Curry era cunoscut în special pentru rolul său din „The Rocky Horror Picture Show”. În acest film, el îl interpreta pe dr. Frank-N-Furter, un om de ştiinţă care se prezenta drept un „travestit drăguţ” (Sweet Transvestite) cântând una dintre cele mai faimoase melodii ale filmului cult.

Actorul a jucat iniţial în musicalul de pe scenele londoneze, înainte de a-şi relua rolul în adaptarea cinematografică lansată în 1975.

Cu zâmbetul său larg, oarecum neliniştitor, Tim Curry a făcut din rolurile de răufăcători una dintre specialităţile sale. Astfel, l-am putut vedea în 1982 punând la cale răpirea unei orfane într-o altă adaptare cinematografică a unui clasic al musicalului, „Annie”.

Tim Curry s-a remarcat, de asemenea, alături de Tom Cruise şi cu un machiaj impresionant în filmul „Legend” al lui Ridley Scott, apoi în rolul portarului hotelului Plaza, chinuit de şiretlicurile lui Macaulay Culkin în „Home Alone 2”, în 1992. De asemenea, l-a interpretat pe terifiantul clovn Grippe-Sou/ Pennywise în miniseria „It”, adaptată după romanul lui Stephen King.

După accidentul vascular cerebral pe care l-a suferit, Tim Curry s-a dedicat în principal dublărilor. 

Editor : C.S.

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