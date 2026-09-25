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Expert electoral rus, arestat la Moscova după ce a analizat alegerile câștigate de partidul lui Putin. Este acuzat de trafic de droguri

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Aleksandr Kynev bun
Aleksandr Kânev. Sursa foto: x.com/svtv_news
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Un tribunal din Moscova a dispus vineri arestarea preventivă a cunoscutului politolog Aleksandr Kânev, expert în sistemul electoral rus și declarat anterior „agent străin”, sub acuzația de trafic de droguri. Măsura vine la câteva zile după alegerile legislative câștigate de Rusia Unită, scrutin pe care Kânev l-a monitorizat și ale cărui rezultate le-a analizat public.

Politologul Aleksandr Kânev (51 de ani), declarat de autorităţi anterior „agent străin”, este acuzat de trafic de droguri „la scară mare”, riscând până la 20 de ani de închisoare.

Acest specialist în sisteme electorale şi procese politice în regiunile ruseşti este cunoscut ca fiind apropiat de cercurile opoziţiei liberale antirăzboi, scrie Agerpres.

Kânev decisese să rămână la Moscova după ofensiva la scară largă împotriva Ucrainei, declanşată de Rusia în februarie 2022, care a fost urmată de o represiune exacerbată a vocilor critice în Federaţia Rusă.

În februarie, el fusese declarat „agent străin”, un statut care implică constrângeri administrative severe, sub pedeapsa amenzilor sau chiar închisoare, şi pe care autorităţile ruse îl folosesc pentru a reduce la tăcere vocile critice.

Înainte de arestarea sa, pe contul său de Facebook, urmărit de peste 20.000 de persoane, el a publicat mai multe analize despre rezultatele alegerilor legislative şi a menţionat în special insuccesele Rusiei Unite în anumite circumscripţii.

Kânev le spusese marţi abonaţilor săi că se simte „foarte obosit” după ce a „muncit neîncetat timp de patru luni” pentru a asigura „monitorizarea” scrutinului pentru Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului rus).

Rusia a anunţat vineri rezultatele definitive ale alegerilor legislative de săptămâna trecută, confirmând victoria zdrobitoare a partidului preşedintelui Vladimir Putin şi menţionând alegerea a 46 de deputaţi dintre foştii combatanţi care au luptat în Ucraina.

Scrutinul, organizat între 18 şi 20 septembrie, s-a desfăşurat în teritoriile ucrainene controlate şi anexate de Rusia (Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie).

În faţa partidului Kremlinului, doar formaţiunile care l-au susţinut pe Vladimir Putin, precum şi continuarea războiului în Ucraina au fost autorizate să participe.

Singurul partid care se opune în mod deschis războiului, Iabloko, a fost exclus de la scrutinul naţional, câţiva dintre membrii săi fiind admişi în colegii uninominale. Uniunea Europeană a calificat aceste alegeri drept o „spoială democratică”.

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Editor : M.I.

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