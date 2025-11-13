Live TV

Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România. „Nu ne plac”

Data actualizării: Data publicării:
G7 Foreign Ministers, Niagara-on-the-Lake, Canada - 12 Nov 2025
Secretarul american de Stat Marco Rubio. Foto: Profimedia
Pe flancul estic al NATO, din ce în ce mai tensionat, secretarul de Stat american Marco Rubio merge pe o linie subțire, încercând să proiecteze hotărârea de neclintit a Americii împotriva agresiunii rusești, apărând în același timp controversata derogare în domeniul energetic pentru guvernul Ungariei, favorabil Kremlinului, scrie Kyiv Post. Această delicată manevră diplomatică survine în contextul în care incursiunile rusești – în principal sub forma încălcărilor spațiului aerian cu drone și avioane de vânătoare în țări precum Polonia, România, Lituania, Estonia și Danemarca – au crescut în ultimele luni, determinând NATO să lanseze operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estică) și să-și consolideze poziția defensivă. Aceste incidente, pe care NATO le condamnă ca fiind „extrem de escaladante”, subliniază „nivelul ridicat de tensiune” recunoscut chiar de Rubio, scrie corespondentul Kyiv Post la Washington, Alex Raufoglu.

Poziția secretarului de Stat, așa cum a transmis-o în răspunsul la întrebările Kyiv Post în timpul unei conferințe de presă în Canada miercuri după-amiază, surprinde cele două forțe opuse care modelează politica externă a SUA față de Europa în acest moment: un angajament ferm față de alianța NATO și o abordare tranzacțională în relația cu un aliat adesea capricios, Ungaria.

„Nu suntem în favoarea” provocărilor – dar care este planul?

În ceea ce privește mișcările agresive ale Rusiei în Europa de Est, limbajul lui Rubio a fost direct, dar vag în ceea ce privește detaliile unei noi strategii.

„Nu suntem în favoarea lor. Adică, nu ne plac. Dar avem un angajament ferm față de NATO și de apărarea partenerilor noștri în cazul în care aceștia ar fi atacați”, a declarat Rubio corespondentului Kyiv Post.

El a adăugat că acțiunile Rusiei sunt „contraproductive și creează în mod evident un nivel ridicat de tensiune care ar putea declanșa ceva mai amplu, ceea ce ar fi o veste proastă pentru ei și, de fapt, o veste proastă pentru toată lumea”.

Deși aceste cuvinte reprezintă o afirmare clară a angajamentului prevăzut în Articolul 5, criticii au subliniat rapid că activitatea Rusiei se accelerează.

Simplul fapt de a nu aprecia incursiunile rusești nu e un factor suficient de descurajare

Numai în septembrie, mai mulți aliați NATO au solicitat consultări oficiale în temeiul Articolului 4, după repetate incursiuni ale dronelor și, în cazul Estoniei, o încălcare a spațiului aerian de către un avion de vânătoare.

Preocuparea capitalelor aliate este că simplul fapt de a „nu aprecia” incursiunile nu constituie un factor de descurajare suficient de puternic pentru Kremlin, care pare să testeze limitele alianței occidentale.

Ultimele evoluții sugerează o nouă fază a războiului hibrid, forțând SUA și Europa să se concentreze pe „ziduri” anti-drone și apărare aeriană integrată, potrivit anunțurilor recente ale NATO și UE.

Durerea de cap a Ungariei: un an vs. perioadă nedeterminată

A doua problemă, și poate mai spinoasă din punct de vedere politic, care a ajuns pe biroul lui Rubio este recenta decizie a administrației Trump de a acorda Ungariei derogări de la sancțiunile impuse Rusiei – o victorie importantă pentru prim-ministrul Viktor Orbán după întâlnirea sa de la Casa Albă cu președintele Donald Trump.

Rubio a confirmat natura duală a derogării, care permite Ungariei să continue să depindă de energia rusă.

În ceea ce privește centrala nucleară Paks 2, el a explicat că derogarea pentru proiectul de extindere a acesteia, în care este implicată Rusia, este aparent pe termen nelimitat, permițând finalizarea instalației aflate deja în construcție. Rubio a justificat acest lucru ca o măsură de promovare a „independenței energetice” pe termen lung pentru Ungaria.

De remarcat este faptul că Departamentul de Stat, condus de Rubio, conduce și un acord separat pentru ca Ungaria să achiziționeze pentru prima dată combustibil nuclear american – o încercare clară de a diversifica sursele de energie, îndepărtându-se de Moscova, chiar dacă centrala în sine este proiectată de ruși.

În ceea ce privește petrolul și gazul, Rubio a explicat că derogarea pentru conductele care transportă petrol și gaz rusesc este o „prelungire de un an”, deoarece o întrerupere imediată „ar fi profund traumatizantă pentru economia ungară”.

Afirmația lui Rubio o contrazice pe cea a lui Viktor Orban

Clarificarea secretarului Rubio cu privire la termenul de un an pentru petrol și gaze contrazice în mod direct afirmația lui Orbán și a șefului diplomației ungare pentru mass-media ungare, potrivit căreia el a obținut o „scutire completă... fără limită de timp” pentru conductele Drujba și TurkStream.

Această divergență a alimentat suspiciunile la Capitol Hill, unde un grup bipartid de senatori a introdus recent o rezoluție prin care se solicită Ungariei să pună capăt dependenței sale de energia rusească.

Derogarea, care permite sancțiunilor SUA să ocolească achiziția de petrol și gaze rusești de către Ungaria, a fost întâmpinată cu frustrare în întreaga Europă, deoarece riscă să submineze unitatea sancțiunilor occidentale – un pilon principal al strategiei de a paraliza economia de război a Moscovei.

Pentru administrația Trump, acordul cu Orbán este considerat o situație avantajoasă pentru toate părțile: menținerea unui aliat cheie și membru NATO departe de colapsul economic, asigurând în același timp angajamente lucrative pentru companiile americane, inclusiv achiziționarea de gaz natural lichid american în valoare de peste 600 de milioane de dolari. Dar pentru restul NATO, acrobația diplomatică a lui Rubio – condamnarea provocărilor Rusiei, oferind în același timp o linie de salvare pentru sancțiuni unuia dintre cei mai mari clienți ai săi – ridică o întrebare fundamentală, așa cum a declarat miercuri un diplomat european pentru Kyiv Post: „Când vine vorba de confruntarea cu Kremlinul, alianța are o singură politică sau treizeci și două?”, scrie Alex Raufoglu, jurnalist care îl însoțește deseori pe secretarul american de Stat în deplasările sale în calitate de corespondent al Kyiv Post la Washington.

 

Editor : Marina Constantinoiu

