Belarusul a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiațki. Anunțul SUA privind ridicarea sancțiunilor

Belarusul a eliberat 123 de deținuți politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiațki și opozanta Maria Kolesnikova, la scurt timp după ce un emisar al președintelui Donald Trump a anunțat ridicarea sancțiunilor americane asupra potasei produse de această țară aliată Rusiei, relatează AFP și Reuters.

„Conform instrucțiunilor președintelui Trump, noi, Statele Unite, vom ridica sancțiunile asupra potasei”, a declarat John Coale într-un videoclip publicat pe Telegram. Trimisul american nu a oferit detalii privind amploarea măsurii și nici nu a precizat ce ar urma să ofere autoritățile de la Minsk în schimb.

Belarusul este un producător important de potasă, un component esențial în fabricarea îngrășămintelor agricole. Sectorul, alături de alte ramuri ale economiei belaruse, este afectat de sancțiuni dure impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană ca urmare a represiunilor împotriva opoziției și a sprijinului acordat de Minsk invaziei rusești în Ucraina, lansată în 2022.

În ultimele luni, Donald Trump a îndemnat autoritățile belaruse să elibereze sutele de deținuți politici aflați în închisori. Președintele Aleksandr Lukașenko, aflat la putere de peste 30 de ani, a grațiat deja zeci de persoane. În schimb, Washingtonul a ridicat parțial sancțiunile împotriva companiei aeriene Belavia, permițându-i să își întrețină flota și să cumpere piese pentru aeronavele sale, inclusiv avioane Boeing.

John Coale, însărcinat de administrația Trump să negocieze eliberarea a peste 1.000 de deținuți politici, a descris această evoluție drept o mișcare favorabilă pentru Belarus, fără a preciza ce a acceptat Lukașenko în schimb.

Rolul lui Lukașenko în medierea războiului din Ucraina

Emisarul american a afirmat că relația apropiată dintre Aleksandr Lukașenko și președintele rus Vladimir Putin ar putea fi utilă în eforturile de mediere pentru a pune capăt războiului dintre Kiev și Moscova.

„Președintele dumneavoastră (Lukașenko, NDLR) are o lungă istorie cu președintele Putin și are capacitatea de a-l sfătui. Este foarte util în această situație”, a declarat Coale, citat de agenția de presă de stat belarusă BelTA.

Aleksandr Lukașenko, în vârstă de 71 de ani, a reprimat mai multe mișcări de protest, cea mai amplă având loc în 2020 și 2021, perioadă care i-a slăbit semnificativ poziția și l-a determinat să solicite sprijinul lui Vladimir Putin.

De atunci, Belarusul a devenit mult mai dependent de Rusia, după ce anterior Lukașenko încercase să mențină un echilibru între relațiile cu Kremlinul și Occidentul.

„Lukașenko nu și-a schimbat politica”

Reacționând la anunțul privind ridicarea sancțiunilor americane asupra potasei, unul dintre liderii opoziției belaruse, Franak Viacorka, a subliniat că sancțiunile impuse de Uniunea Europeană sunt mai importante decât cele ale SUA, în condițiile în care acestea interzic exporturile prin porturile europene.

„Lukașenko nu și-a schimbat politica. Represiunea continuă, iar el continuă să sprijine războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Viacorka pentru Reuters.

„De aceea trebuie să fim extrem de atenți cu orice discuție privind relaxarea sancțiunilor, pentru a nu ajunge să întărim mașina de război a Rusiei sau să recompensăm represiunea continuă” a regimului Lukașenko, a adăugat liderul opoziției.

Discuții despre Venezuela

Agenția de presă de stat BelTA a mai relatat că John Coale a discutat cu Aleksandr Lukașenko o gamă largă de subiecte, inclusiv războiul din Ucraina și situația din Venezuela.

Lukașenko a avut recent două întâlniri cu un diplomat venezuelean de rang înalt și a declarat că președintele venezuelean Nicolas Maduro, pe care Donald Trump îl presează să părăsească funcția, ar fi binevenit în Belarus.

Referindu-se din nou la relația Minskului cu Moscova, Coale a afirmat că aceasta ar putea facilita dialogul în contextul conflictului din Ucraina.

„Președintele dumneavoastră are o lungă istorie cu președintele Putin și are capacitatea de a-l sfătui. Acest lucru este foarte util în această situație. Sunt prieteni de lungă durată și au nivelul necesar de relație pentru a discuta astfel de probleme”, a declarat Coale, potrivit BelTA.

„Bineînțeles, președintele Putin poate accepta unele sfaturi și altele nu. Aceasta este o modalitate de a facilita procesul”, a adăugat trimisul lui Trump.

