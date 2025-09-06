Live TV

Belgia se gândește să trimită soldații pe străzile Bruxelles-ului, pentru a combate violențele provocate de traficul de droguri

Data publicării:
Soldați belgieni, de pază în Bruxelles. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Soldați belgieni, de pază în Bruxelles. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violența din ce în ce mai mare legată de droguri, un plan care este pe cale să se realizeze. „Armata trebuie să apere integritatea teritoriului. De obicei, soldații fac acest lucru la granițele noastre sau mult dincolo de ele. Dar războiul împotriva criminalității legate de droguri intră, de asemenea, sub incidența protecției teritoriului nostru”, a declarat Quintin pentru De Standaard într-un interviu publicat sâmbătă, scrie POLITICO.

Capitala Belgiei a fost vizată de un val de atacuri armate legate de traficul de droguri. Luna trecută, procurorul din Bruxelles, Julien Moinil, a denunțat intensificarea violențelor, precizând că anul acesta au fost înregistrate 57 de atacuri armate, dintre care 20 numai pe parcursul verii.

Ministrul de Interne a afirmat  că, potrivit noului plan, soldații ar urma să patruleze în echipe mixte alături de polițiști. Operațiunile lor s-ar concentra în jurul stațiilor de metrou și în anumite cartiere, precum Peterbos, în comuna Anderlecht, la sud-vest de Bruxelles. Decizia politică privind trimiterea soldaților a fost deja luată, însă detaliile urmează să fie stabilite, conform lui Quintin, care a adăugat că își dorește implementarea planului “cât mai curând posibil”.

Cadrul legal pentru trimiterea soldaților pe străzi este pregătit, iar proiectul va fi trimis în curând Consiliului de Miniștri, a confirmat ministrul Apărării, Theo Francken, pe platforma X. Propunerea lui Quintin face parte dintr-un plan mai amplu pentru “marile orașe”, care include, printre altele, și extinderea supravegherii video. Pe lângă regiunea Bruxelles, planul vizează și orașele Anvers, Gent, Liège, Charleroi și Mons.

Eforturile de combatere a criminalității asociate cu drogurile la Bruxelles au loc pe fondul unei crize politice prelungite, întrucât regiunea nu a reușit până acum să formeze un guvern după alegerile din iunie 2024.

 

 

