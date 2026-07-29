Locuitorii unei mici localități din Rusia spun că au ajuns să organizeze o patrulă civilă pentru a-i împiedica pe recrutorii militari să ridice bărbați de pe străzi și să-i oblige să semneze contracte cu Ministerul Apărării. Potrivit publicației independente ruse 7x7, aproximativ 250 de persoane s-au alăturat inițiativei.

Aproximativ 250 de locuitori din Bashmakovo, o localitate din regiunea Penza, au format o patrulă civilă pentru a-i proteja pe bărbații din zonă de recrutarea militară forțată, după ce echipe de recrutare ar fi început să ridice persoane de pe străzi și să le oblige să semneze contracte cu Ministerul rus al Apărării, relatează publicația independentă rusă 7x7.

Potrivit Kyiv Post, bloggerul Stanislav Morozov a publicat două înregistrări video care par să surprindă localnici intervenind pentru a elibera bărbați reținuți de recrutorii militari. Alte surse au declarat pentru 7x7 că astfel de incidente au loc în district încă din primăvara anului 2026.

Localnici citați de publicația rusă susțin că recrutorii ar fi reținut uneori din greșeală minori, pe care ulterior i-ar fi bătut și abandonat în pădure.

Un alt locuitor a declarat că ruda sa, Viktor Balashov, a fost dusă în urmă cu aproximativ șase săptămâni la centrul militar de recrutare care deservește districtele Oktiabrski și Jeleznodorojnîi din Penza, unde ar fi fost bătut și obligat să semneze un contract de înrolare.

Publicația 7x7 prezintă și cazul lui Serghei Milkin, un locuitor al satului Podgornoe. Potrivit unei activiste locale pentru protecția animalelor, angajați ai administrației locale l-au luat din locuință pe 3 martie, în timp ce se afla în stare de ebrietate, și l-au trimis pe front, deși suferea de o afecțiune cardiacă. Soția sa, Elena Pavlova, a anunțat ulterior că acesta a fost ucis pe 27 martie, la doar trei săptămâni după mobilizare.

250 de oameni avertizează populația

Potrivit rudei lui Balashov, aproximativ 250 de locuitori din Bashmakovo s-au alăturat patrulei, strângând bani, avertizând populația și organizând inclusiv ture în localitate și în satele învecinate pentru a interveni atunci când bărbați erau reținuți.

Sursele citate de 7x7 susțin că șefa districtului Bashmakovo, Tamara Pavlutkina, coordonează eforturile pentru îndeplinirea cotelor locale de recrutare. Mai mulți membri ai patrulei au fost citați luni la o secție de poliție.

Administrația districtului Bashmakovo a declarat pentru 7x7 că „în district totul este calm” și că este pentru prima dată când autoritățile aud atât despre existența patrulei, cât și despre convocările la poliție.

The Moscow Times a relatat că primele informații privind intensificarea recrutărilor forțate în regiunea Penza au apărut în luna iunie. Separat, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a deschis la începutul lunii iulie un dosar penal împotriva bloggerului Stanislav Morozov pentru presupuse „îndemnuri la extremism”, după ce acesta i-a îndemnat pe locuitorii regiunii Penza să se opună înrolării militare forțate.

Putin mărește armata și crește cheltuielile pentru apărare

Relatările privind recrutările forțate apar în contextul în care Rusia pare să se pregătească pentru o mobilizare extinsă, pe fondul pierderilor de personal de pe front și al nevoii de a menține efectivele armatei.

Vladimir Putin ar fi semnat un decret prin care efectivele autorizate ale forțelor armate sunt majorate cu 25.000 de militari activi pentru înființarea unor unități specializate de construcții militare. În același timp, Putin a cerut societății ruse să fie „pătrunsă” de importanța războiului, prezentând angajamentul public față de conflict drept o prioritate națională.

Conform United24Media, Rusia a alocat inițial 12,9 trilioane de ruble (aproximativ 165 de miliarde de dolari) pentru apărare în bugetul pe 2026, însă cheltuielile reale sunt estimate să depășească această sumă cu încă 4-5 trilioane de ruble.

Analistul Janis Kluge, citând date ale Ministerului rus al Finanțelor, estimează că numai în primul trimestru al anului cheltuielile pentru război au ajuns la 5,9 trilioane de ruble, iar totalul cheltuielilor militare din 2022 până în prezent se ridică la aproximativ 53 de trilioane de ruble (circa 746 de miliarde de dolari), echivalentul a 28 de ani din actualul buget al sistemului sanitar al Rusiei.

Potrivit informațiilor, Rusia se pregătește să primească încă 30.000 de militari din Coreea de Nord. În același timp, temerile privind o nouă mobilizare au determinat tot mai mulți cetățeni ruși să închirieze locuințe în Armenia, ceea ce a dus la o creștere de aproximativ 30% a chiriilor din Erevan în ultimele trei luni.

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Editor : M.I.