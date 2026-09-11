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Norvegia avertizează că guvernul Netanyahu împinge Israelul într-o direcție „foarte periculoasă”. Critici la adresa Occidentului

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Espen Barth Eide face declaratii
Espen Barth Eide, ministrul norvegian de externe. Foto: Profimedia
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Guvernul condus de Benjamin Netanyahu a împins Israelul într-o direcție „foarte periculoasă”, avertizează ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide. Oficialul a criticat totodată poziția Occidentului față de conflictele din Orientul Mijlociu, despre care spune că a fost „oscilantă, neclară și lipsită de principii” și i-a subminat credibilitatea.

Ministrul norvegian de Externe a declarat pentru Euronews că guvernul lui Benjamin Netanyahu a împins Israelul într-o „direcție foarte periculoasă”.

Descriind actualul executiv drept „cel mai de extremă dreapta guvern din istoria Israelului”, Eide și-a exprimat speranța că, indiferent de rezultatul alegerilor din Israel din octombrie, țara va ajunge în cele din urmă să recunoască faptul că s-a aflat pe o „traiectorie foarte periculoasă”.

Eide a făcut declarațiile într-un interviu acordat Mariei Tadeo, editor pentru afaceri europene al Euronews, la Riga, în Letonia, la câteva zile după ce Norvegia s-a alăturat altor 11 țări în impunerea unor sancțiuni asupra comerțului cu coloniile israeliene din Cisiordania.

Ministrul norvegian de Externe a afirmat că Occidentul „și-a subminat credibilitatea” prin poziția sa „oscilantă, neclară și lipsită de principii” față de conflictele din Orientul Mijlociu.

„Problema a fost că prea multe țări au fost prudente în a critica Israelul, pentru că puteai fi foarte ușor acuzat de antisemitism”, a declarat Eide.

În opinia sa, această teamă a determinat comunitatea internațională să adopte „poziții mai puțin curajoase”.

Editor : Ș.A.

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