Bijuterii de peste un milion de euro, furate în Franța. Un creator american, jefuit din locuința turistică

politie masina franta
Bijuterii ale unui creator american, în valoare de peste un milion de euro, au fost furate dintr-un spaţiu turistic în care acesta se afla pe Coasta de Azur, au dezvăluit miercuri mai multe surse concordante, citate de AFP, scrie Agerpres.

Chris Aire, ale cărui creaţii au fost purtate de vedete precum top-modelul Naomi Campbell şi care a încheiat un parteneriat cu starul din baschetul american LeBron James, a denunţat marţi la poliţie furtul bijuteriilor sale dintr-un spaţiu de cazare din Villefranche-sur-Mer, un oraş aflat în apropiere de Nisa, potrivit unei surse din Poliţia franceză.

O sumă de aproximativ 6.000 de euro a fost, de asemenea, furată.

O anchetă pentru furt calificat în formă agravată a fost încredinţată Poliţiei judiciare din Nisa, a declarat procurorul republican Damien Martinelli, care a precizat că este vorba despre „fapte de spargere a unei locuinţe fără violenţă”.

