Bill Gates spune că „regretă fiecare minut” petrecut cu Epstein, dar neagă informațiile din arhiva făcută publică

Data publicării:
Bill Gates. Foto: Profimedia Images

Miliardarul american Bill Gates a declarat într-un interviu acordat miercuri că „regretă fiecare minut” petrecut alături de infractorul sexual Jeffrey Epstein, dar că nu are nimic să îşi reproşeze, după ce fosta lui soţie, Melinda French Gates, a spus că magnatul trebuie să ofere explicaţii despre acea relaţie.

Ciorna unui mesaj scris pe e-mail de Jeffrey Epstein, făcută publică pe 30 ianuarie de Departamentul american de Justiţie, în masa uriaşă de documente provenind din dosarul Epstein, evocă relaţii extraconjugale ale miliardarului Bill Gates.

Divorţul cofondatorului companiei Microsoft în 2021 a fost motivat în special de relaţia lui de prietenie cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, decedat în închisoare în 2019.

În acel mesaj, pe care se pare că nu l-a expediat în cele din urmă, Jeffrey Epstein se lăuda cu faptul că l-a ajutat pe Bill Gates să îşi procure medicamente pentru „a remedia consecinţele relaţiilor sale sexuale cu fete rusoaice”.

Contactată de Radioteleviziunea publică americană NPR despre cele mai recente dezvăluiri din scandalul Epstein, Melinda French Gates a declarat marţi că Bill Gates şi alţii sunt cei care trebuie să ofere explicaţii.

„Aceste întrebări sunt pentru acei oameni şi chiar pentru fostul meu soţ, ei sunt cei care trebuie să răspundă, nu eu”, a spus ea.

„Sunt atât de fericită că m-am îndepărtat de toată acea mizerie”, a adăugat ea, confirmând totodată rolul jucat în divorţul ei de relaţia de prietenie dintre Bill Gates şi Jeffrey Epstein.

Bill Gates a dezminţit însă acuzațiile din acea ciornă de e-mail într-un interviu acordat pentru postul TV australian 9News, aşa cum a făcut-o deja şi Fundaţia Gates săptămâna trecută, denunţând „acuzaţii absolut absurde ale unui mincinos notoriu”.

„Acest e-mail nu a fost niciodată trimis şi era fals, deci nu ştiu ce intenţiona să facă cu el”, a declarat miliardarul american.

„Regret fiecare minut pe care l-am petrecut cu el, regret şi îmi cer scuze pentru asta", a adăugat el, considerând că face „parte dintre numeroasele persoane care regretă că l-au cunoscut vreodată".

Bill Gates a afirmat că s-a întâlnit cu Jeffrey Epstein doar în timpul unor prânzuri, dar nu a mers niciodată pe insula lui şi nici „nu s-a întâlnit cu femei" prin intermediul acestuia.

„Cu cât vor ieşi la iveală mai multe informaţii, cu atât se va vedea mai mult că, deşi acea perioadă a fost o eroare, nu am avut nicio legătură cu acest tip de comportament", a adăugat el.

Cele peste 3 milioane de pagini de documente publicate pe 30 ianuarie nu conţin elemente noi care ar putea duce la cercetări judiciare suplimentare, a precizat încă de la bun început numărul 2 din Departamentul american al Justiţiei, Todd Blanche.

Simpla menţionare a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu presupune nicio faptă condamnabilă, a priori, care să fi fost comisă de acea persoană. Însă documentele arată cel puţin anumite legături între infractorul sexual sau anturajul său şi anumite personalităţi care, adeseori, au minimalizat sau chiar au negat existenţa unor astfel de relaţii.

