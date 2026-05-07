Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”

Jeffrey Epstein. Foto: Profimedia Images

Un judecător federal a dezvăluit miercuri o presupusă scrisoare de adio scrisă de Jeffrey Epstein, documentul fiind făcut public pentru prima dată. Nicholas Tartaglione, colegul de celulă al lui Epstein de la Centrul Corecțional Metropolitan din New York, a declarat că a găsit biletul după ce infractorul sexual condamnat a încercat fără succes să se sinucidă în iulie 2019, cu câteva săptămâni înainte de a fi găsit mort în celula sa, relatează The Guardian.

„M-au anchetat luni întregi — N-AU GĂSIT NIMIC!!!” se arată în bilet. „E o adevărată plăcere să-ți poți alege momentul în care să-ți iei rămas bun. Ce să fac — să izbucnesc în plâns?? NU E AMUZANT — NU MERITĂ!!”.

Biletul nu conține nicio semnătură. The Guardian nu a verificat dacă scrisoarea a fost redactată de Epstein. Departamentul de Justiție nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii adresată de sursa citată.

Biletul a fost făcut public după ce New York Times a publicat săptămâna trecută un articol în care se menționa existența acestuia și a solicitat instanței din White Plains, New York, să îl facă public.

Tartaglione, un fost ofițer de poliție, ispășește o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru o condamnare pentru cvadruplu omor, împotriva căreia a formulat apel. El l-a descoperit pe Epstein inconștient în celula lor, după care finanțistul discreditat le-a spus oficialilor închisorii că a fost atacat de Tartaglione, potrivit documentelor federale. În săptămânile care au precedat moartea sa, Epstein a susținut că nu avea intenții suicidale.

După ce presupusa notă a ajuns în posesia lui Tartaglione, acesta a transmis-o echipei sale de avocați ca posibil mijloc de apărare împotriva unor viitoare acuzații de agresiune din partea lui Epstein, potrivit Times. Avocații au apelat apoi la „experți în grafologie” pentru a stabili autenticitatea autorului notei.

Aparentul bilet de adio fusese pus sub sigiliu în cadrul procesului de apel al lui Tartaglione, din motive legate de secretul profesional între avocat și client.

Medicul legist din New York a stabilit în 2019 că moartea lui Epstein a fost o sinucidere. Cu toate acestea, legăturile strânse ale lui Epstein cu persoane influente și bogate continuă să alimenteze teorii conspiraționiste cu privire la circumstanțele morții sale.

În cazul în care aveți nevoie de ajutor, folosiți una dintre opțiunile de mai jos:

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

„Eu i-am prezentat-o pe Melania lui Donald Trump, nu Jeffrey Epstein". Cine este italianul care le-a făcut cunoștință celor doi

Supraviețuitorii abuzurilor lui Epstein o acuză pe Melania Trump că „transferă responsabilitatea" asupra victimelor

