Blocada americană din Strâmtoarea Ormuz loveşte puternic India: „Nu există o soluție ușoară”

Zona Strâmtorii Ormuz, marcată pe hartă. Foto: Profimedia
„Nu există o soluție uşoară”

Blocada impusă de SUA în Strâmtoarea Ormuz agravează îngrijorările energetice ale Indiei, chiar în momentul în care a expirat derogarea americană care permitea achiziţiile de petrol rusesc, reducând şi mai mult sursele de aprovizionare ale ţării, relatează CNBC.

Luni, Statele Unite au început să blocheze navele care intră sau ies din porturile iraniene prin Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru petrol din lume, într-o încercare de a pune presiune asupra Teheranului după eşecul negocierilor de pace.

Experţii spun că măsura reprezintă o lovitură pentru New Delhi, care tocmai importase primul transport de petrol iranian din ultimii şapte ani, încercând să îşi asigure necesarul energetic în contextul războiului cu Iranul, relatează News.ro.

Situaţia a devenit şi mai dificilă după expirarea, pe 11 aprilie, a derogării americane care permitea unor state să cumpere petrol rusesc, eliminând astfel o altă sursă importantă de aprovizionare într-o piaţă globală deja tensionată.

Mukesh Sahdev, analist-şef pentru petrol la compania de analiză energetică XAnalysts, a declarat că India se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra aprovizionării, „odată cu pierderea petrolului iranian şi cu imposibilitatea de a obţine petrol rusesc”.

India importă peste 85% din necesarul său de petrol, aproximativ 5,5 milioane de barili pe zi, fiind al treilea cel mai mare importator de petrol din lume.

Potrivit lui Sahdev, ţara a pierdut deja aproximativ 3 milioane de barili pe zi de petrol care tranzitau anterior Strâmtoarea Ormuz, ceea ce obligă rafinăriile indiene să caute rapid surse alternative de aprovizionare, în special din Rusia.

În cazul în care perturbările aprovizionării continuă, India se află într-o poziţie mult mai fragilă decât alte mari economii. Spre deosebire de China, care deţine rezerve de petrol suficiente pentru aproximativ 300 de zile, India are stocuri de circa 160 de milioane de barili, ceea ce îi oferă un tampon de aproximativ 30 de zile în cazul unor şocuri prelungite de aprovizionare.

Deşi nu există încă penurii la benzinării, efectele conflictului din Orientul Mijlociu sunt deja vizibile în indicatorii economici.

Indicele PMI preliminar publicat de HSBC arată că activitatea din sectorul privat al Indiei a încetinit în martie până la cel mai scăzut nivel din octombrie 2022, pe fondul cererii interne mai slabe.

Companiile intervievate au invocat conflictul din Orientul Mijlociu, instabilitatea pieţelor şi presiunile inflaţioniste în creştere drept factori care afectează activitatea economică.

La câteva zile după publicarea acestor date, Ministerul de Finanţe al Indiei a avertizat că prognoza de creştere economică de 7,0%–7,4% pentru anul fiscal care se încheie în martie 2027 se confruntă cu riscuri „considerabile de scădere” din cauza creşterii costurilor energetice şi a perturbărilor lanţurilor de aprovizionare legate de războiul cu Iranul.

Criza actuală scoate în evidenţă şi dificultăţile Indiei în încercarea de a-şi echilibra interesele economice şi energetice cu aşteptările strategice ale Statelor Unite.

New Delhi a promovat mult timp ideea de „autonomie strategică”, în special în domeniul securităţii energetice, însă acţiunile recente ale Washingtonului îi limitează tot mai mult spaţiul de manevră, spun analiştii.

Anul trecut, Statele Unite au impus un tarif suplimentar de 25% asupra exporturilor indiene şi au acuzat India că finanţează indirect războiul Rusiei din Ucraina prin importurile de petrol rusesc la preţ redus.

În încercarea de a ajunge la un acord comercial cu Washingtonul, India a redus ulterior importurile de petrol rusesc şi a crescut achiziţiile din Orientul Mijlociu.

Strategia s-a prăbuşit însă după izbucnirea războiului din regiune, care a perturbat livrările din Orientul Mijlociu şi a împins India să revină la petrolul rusesc, în contextul creşterii preţurilor şi al pieţelor globale tensionate.

Situaţia s-a complicat din nou în această lună, când derogarea americană pentru importurile de petrol rusesc a expirat.

„Îmi pare rău pentru guvernul indian”, a spus Samir Kapadia, director la firma de consultanţă Vogel Group, într-o intervenţie la CNBC. El a adăugat că factorii de decizie din India sunt frecvent puşi în situaţia de a primi indicaţii de la Washington privind dacă pot sau nu să cumpere energie din Rusia sau Iran.

„India se află acum într-un echilibru fragil, încercând să gestioneze aşteptările Statelor Unite. Nu există o soluție uşoară”, a spus Kapadia.

Datele companiei Rystad Energy arată că India a cumpărat în martie aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi de petrol rusesc, după ce Statele Unite au acordat o derogare temporară de 30 de zile care permitea reluarea acestor achiziţii.

Ulterior, Washingtonul a autorizat temporar cumpărarea petrolului rusesc aflat deja pe mare, pentru a stabiliza pieţele energetice, suspendând sancţiunile impuse după invazia Rusiei în Ucraina.

Această autorizaţie a expirat însă pe 11 aprilie, iar analiştii avertizează că situaţia ar putea duce la creşterea preţurilor petrolului şi chiar la prelungirea derogării de către Washington pentru a calma pieţele.

„Piaţa este deja tensionată, iar India se aşteaptă ca această derogare să fie extinsă”, a spus Pankaj Srivastava, vicepreşedinte senior la Rystad Energy.

Pentru moment, autorităţile indiene încearcă să minimizeze riscurile imediate. Ministerul Petrolului şi Gazelor Naturale a declarat luni că „toate rafinăriile funcţionează la capacitate ridicată, iar stocurile de petrol sunt adecvate”. Instituţia nu a oferit alte comentarii.

