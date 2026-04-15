Pakistanul ia o decizie radicală pentru a frâna creşterea preţurilor la energia electrică

Guvernul pakistanez a anunţat, miercuri, că furnizarea curentului electric va fi întreruptă timp de aproximativ două ore, în fiecare seară, atunci când se înregistrează un vârf al cererii, pentru a „preveni o creştere puternică a tarifelor”, informează AFP, potrivit Agerpres.

Energia electrică va fi întreruptă zilnic în cea mai mare parte a ţării timp de două ore şi un sfert, în intervalul orar 17:00 - 01:00, potrivit unui comunicat publicat marţi de Ministerul Energiei.

În schimb, oraşele Karachi şi Hyderabad din sudul Pakistanului vor fi exceptate de la această măsură, a precizat Ministerul Energiei, datorită „disponibilităţii unei producţii de energie electrică la costuri reduse în regiunea sudică”.

Ministerul Energiei a justificat întreruperile de furnizare prin necesitatea de a „reduce utilizarea combustibililor scumpi” şi de a „preveni o creştere puternică a tarifelor”.

Războiul americano-israelian împotriva Iranului, lansat pe 28 februarie, a perturbat pieţele energetice, Teheranul blocând tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Pakistanul suferă de pe urma creşterii preţurilor globale la energie, chiar dacă unele dintre petrolierele sale reuşesc să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz. În mod normal, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol şi gaze naturale trece prin Strâmtoarea Ormuz, o mare parte din aceasta fiind destinată Asiei.

Între timp, pe plan internațional, prețurile petrolului au scăzut pentru a doua zi consecutiv miercuri, pe fondul așteptărilor că negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran ar putea fi reluate, potrivit Reuters.

Cotația țițeiului Brent a coborât cu 0,2%, până la 94,63 dolari pe baril, după o scădere de 4,6% în sesiunea anterioară. În același timp, petrolul U.S. West Texas Intermediate a scăzut cu 0,8%, până la 90,58 dolari pe baril, după un declin de aproape 8% în ziua precedentă.

Evoluția vine în contextul în care conflictul din regiune a afectat semnificativ transportul prin Strâmtoarea Hormuz, o rută esențială pentru livrările de țiței către piețele globale, în special din Asia și Europa.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuțiile cu Iranul ar putea fi reluate în această săptămână, după ce negocierile din weekend s-au încheiat fără un acord.

Citește mai mult AICIhttps://www.digi24.ro/stiri/economie/cat-costa-benzina-si-motorina-in-marile-retele-pretul-petrolului-scade-pe-fondul-semnalelor-privind-reluarea-dialogului-sua-iran-3727639

