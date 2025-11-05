Blocajul bugetar guvernamental din Statele Unite a devenit cel mai lung din istorie: durează de 36 de zile

Blocajul bugetar din Statele Unite a devenit miercuri cel mai lung din istorie. El intrat în a 36-a zi, depășind recordul anterior de 35 de zile, stabilit în decembrie 2018 și ianuarie 2019, tot în timpul mandatului lui Donald Trump. Atunci, legislația privind finanțarea guvernamentală a fost blocată din cauza insistențelor președintelui de a include în aceasta și bani destinați construirii unui zid de-a lungul graniței cu Mexicul, scrie The Guardian.

Acum, impasul a început în prima zi a lunii octombrie, când senatorii democrați au condiționat votarea proiectului de lege privind finanțarea guvernamentală, doar dacă acesta va include și o prevedere legată de pachetele medicale pe care americanii le achiziționează. Aceasta datează din epoca Biden și presupune reducerea prețurilor pentru pachetele medicale. Senatorii democrați insistă pe această modificare întrucât este de așteptat ca zeci de milioane de americani să nu își mai poată permite asigurarea medicală de la finalul anului, adică de când reducerea de preț în vigoare va expira.

Prelungirea blocajului guvernamental vine după ce marți democrații au câștigat alegerile pentru funcția de guvernator cu scoruri considerabile în New Jersey și Virginia. De asemenea, au păstrat trei judecători la Curtea Supremă din Pennsylvania și au obținut o reîmpărţire a circumscripţiilor electorale, care ar urma să le aducă democraților cinci locuri suplimentare în Congres. Rezultatele dovedesc, conform experților, că americanii înțeleg că republicanii sunt responsabili pentru blocajul guvernamental.

De când a început blocajul și până acum aproximativ 700.000 de angajați federali au fost trimiși în concediu fără plată și alți aproximativ 700.00 au fost informați că vor continua să lucreze, însă fără a primi salarii până la rezolvarea problemelor.

La mijlocul lunii octombrie, Trump a anunțat că va ordona ca personalul militar american să își primească salariile folosind fondurile de cercetare și dezvoltare necheltuite ale Pentagonului – o decizie despre care experții au declarat pentru The Guardian că este probabil ilegală.

De asemenea, administrația sa a încercat să oprească plățile în cadrul Programului de asistență nutrițională suplimentară la începutul lunii noiembrie. Statele au acționat în justiție, iar președintele a revenit spunând va plăti totuși jumătate din suma normală.

Biroul bugetar independent al Congresului preconizează că lipsa bugetului federal va costa economia până la 14 miliarde de dolari din PIB, în funcție de cât timp va mai continua.

