Boeing înregistrează pierderi din cauza viitoarelor avioane prezidențiale dorite de Trump

Boeing a anunțat marți o pierdere netă în al doilea trimestru, mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut, provocată în principal de cheltuieli suplimentare legate de programul viitoarelor avioane prezidențiale americane, scrie 7sur7.be.

În perioada aprilie-iunie, Boeing a înregistrat o pierdere netă de 428 de milioane de dolari, față de 612 milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Consensul analiștilor de la FactSet se aștepta la un mic profit net de 10 milioane de dolari. Însă acest lucru nu a ținut cont de o cheltuială de 280 de milioane de dolari legată de cele două avioane prezidențiale, care poartă numele de cod „Air Force One” atunci când președintele american se află la bord.

Această sumă include o creștere a resurselor și a personalului alocat programului, denumit VC-25B, pentru a respecta calendarul final dezvăluit în decembrie 2025: primul aparat la jumătatea anului 2028, al doilea în anul următor. În tranzacțiile electronice dinaintea deschiderii Bursei din New York, acțiunea Boeing a înregistrat o creștere de 1,45%.

Boeing se arată optimistă, în ciuda dificultăților

Contractul dintre Forțele Aeriene ale Statelor Unite și Boeing a fost semnat în 2018, prevăzând livrarea a două avioane 747-8 special amenajate, în valoare de 3,9 miliarde de dolari. Livrarea era prevăzută inițial înainte de sfârșitul anului 2024, dar a suferit întârzieri, în special din cauza modificărilor solicitate de administrație în timpul primului mandat al lui Donald Trump. Costurile pentru Boeing au crescut de-a lungul anilor, deoarece este vorba de un contract cu preț fix.

Pierderea netă pe acțiune la date comparabile – indicator preferat de piețe – se ridică la 76 de cenți, față de o pierdere netă de 1,24 dolari cu un an în urmă. „Continuăm să avansăm în direcția corectă și am înregistrat din nou un trimestru solid pentru compania noastră”, a comentat Kelly Ortberg, directorul general al Boeing, într-un mesaj adresat angajaților, subliniind „multe aspecte pozitive”.

Pe traiectoria

Deși grupul încheie încă un trimestru pe pierdere, acesta a reușit, într-adevăr, să-și îndeplinească obiectivele privind creșterea cifrei de afaceri (+8% față de anul trecut, la 24,56 miliarde de dolari) și fluxul de numerar pozitiv (631 de milioane de dolari). Compania se menține pe traiectoria intervalului de 1-3 miliarde pe tot parcursul anului. Acest lucru se datorează relansării livrărilor de avioane comerciale, pe fondul ritmului crescut de producție al modelului 737 MAX cu un singur culoar, după criza profundă provocată de un incident din ianuarie 2024. În general, grupul încasează 60% din preț la livrare.

În primul semestru, grupul a livrat 314 avioane (+12% față de aceeași perioadă a anului trecut). Este cel mai bun nivel înregistrat în această perioadă din ultimii șase ani, adică înainte de cele două accidente ale modelului 737 MAX 8, care au provocat un total de 346 de victime. Autoritatea de reglementare a aviației (FAA) a eliminat, în octombrie 2025, limita lunară de 38 de aeronave 737 MAX impusă după incidentul de la începutul anului 2024. De atunci, producătorul de avioane își crește treptat producția, care a ajuns în prezent la 47 de avioane, cu ambiția de a ajunge la 63 și poate chiar mai mult.

„Am pus bazele pentru a duce la bun sfârșit munca importantă care ne așteaptă încă în acest an”, a subliniat Ortberg. El așteaptă cu nerăbdare certificarea celor două ultime versiuni ale acestui best-seller: cea a modelului 737 MAX 7 pare iminentă, potrivit mai multor surse, iar cea a modelului 737 MAX 10 ar trebui să urmeze în scurt timp. În ceea ce privește avionul de mare capacitate 777-9, certificarea va avea loc puțin mai târziu.

Comenzi

În acest trimestru, Boeing a înregistrat, de asemenea, 246 de comenzi nete și și-a mărit portofoliul de comenzi la peste 6.200 de avioane comerciale (597 de miliarde de dolari, un record). Iar grupul s-a întors de la salonul aeronautic de la Farnborough (Marea Britanie), săptămâna trecută, cu 173 de comenzi ferme și opțiuni exercitate în portofoliu, adică mai multe decât marele său rival european Airbus (154 de comenzi).

De remarcat, de asemenea, o creștere de 13% a cifrei de afaceri a diviziei Apărare, Spațiu și Securitate (BDS), datorată în special contractelor cu armata americană. La nivelul tuturor diviziilor, portofoliul de comenzi a atins 715 miliarde la sfârșitul lunii iunie.

Editor : M.C