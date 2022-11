Bogdan Aurescu: Moldova are nevoie de granturi acum, nu de împrumuturi, pentru a cumpăra energie de pe piaţă

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, înaintea Conferinţei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, desfăşurată la Paris, că această ţară are nevoie de granturi pentru a cumpăra energie de pe piaţă, potrivit Agerpres.

El a reamintit că, în cadrul Conferinţei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, desfăşurată pe 15 iulie, la Bucureşti, s-a obţinut un sprijin în valoare totală de 615 milioane euro, dintre care 432,3 milioane euro asistenţă sub formă de granturi.

„Cred că este foarte important ca această conferinţă să ofere în continuare ajutor financiar. La Bucureşti am adunat 650 de milioane de euro, dintre care 432 de milioane de euro sub formă de granturi. Republica Moldova are nevoie de granturi acum, nu de împrumuturi, pentru a cumpăra energie de pe piaţă. Acesta este, probabil, cel mai important obiectiv acum. Al doilea, la fel de important, este acordarea susţinerii în vederea implementării reformelor necesare în procesul de integrare europeană”, a spus ministrul român.

Aurescu a precizat că din cauza bombardamentelor din Ucraina, Moldova nu a mai putut importa electricitate din această ţară. Începând cu 14 octombrie, România a început să furnizeze electricitate Republicii Moldova, iar ţara noastră asigură în prezent 80-90% din necesar.

Ministrul român a subliniat că un alt obiectiv important al conferinţei îl reprezintă susţinerea procesului de reformă, deoarece guvernul de la Chişinău este hotărât să implementeze „un plan ambiţios de reforme”.

„Îndeplinirea acestui obiectiv este foarte importantă, deoarece în baza acestuia, Republica Moldova poate face pasul următor: începerea negocierilor de aderare. Iar această platformă, împreună cu cele şase grupuri de lucru, este pregătită să ajute Republica Moldova, cu expertiză, în vederea atingerii acestor obiective”, a spus el.

Potrivit şefului diplomaţiei române, evenimentul de luni este un „puternic semnal politic de susţinere”, având în vederea „amploarea provocărilor” cu care se confruntă Republica Moldova.

„Aceasta a fost ţara cea mai afectată, după Ucraina, de războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Moldova şi-a arătat solidaritatea cu Ucraina, a ajutat-o. A continuat procesul de reformă, ceea este important pentru procesul de integrare. Din acest motiv trebuie să susţinem în continuare Republica Moldova, pe termen scurt, mediu şi lung, atât cât va fi necesar. Aceasta este cel mai important moment în ce priveşte susţinerea comunităţii internaţionale pentru Republica Moldova. România îşi va îndeplini datoria”, a afirmat Bogdan Aurescu.

Ministrul român al Afacerilor Externe coprezidează luni, la Paris, cea de-a treia Conferinţă ministerială a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, instrument permanent de sprijin creat la iniţiativa miniştrilor de externe ai României, Germaniei şi Franţei în primăvara acestui an pentru a mobiliza contribuţiile financiare ale comunităţii internaţionale şi pentru a sprijini reformele necesare pentru aderarea la UE.

Reuniunea de la Paris are loc în contextul în care Republica Moldova se confruntă cu provocări majore de ordin energetic, economic, umanitar şi la adresa rezilienţei sale, pe fondul războiului brutal de agresiune purtat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei, a anunţat MAE.

Potrivit sursei citate, ministrul Bogdan Aurescu va sublinia că principala necesitate a Republicii Moldova o reprezintă la acest moment obţinerea, din partea partenerilor internaţionali, de asistenţă financiară necesară pentru achiziţii de gaz şi de electricitate.

„De asemenea, şeful diplomaţiei române va informa cu privire la măsurile de asistenţă întreprinse de România, precum sprijinul bugetar direct acordat recent în valoare de 10 milioane de euro, reacţia promptă a Bucureştiului pentru facilitarea livrărilor substanţiale de curent electric începând cu 14 octombrie 2022, precum şi referitor la iniţierea implementării Acordului privind asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro acordată Republicii Moldova de către România. Nu în ultimul rând, ministrul Aurescu va evidenţia că Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova va rămâne în centrul eforturilor internaţionale menite să acorde asistenţă Chişinăului pentru construirea unei democraţii stabile, prospere şi reziliente”, a transmis MAE.

