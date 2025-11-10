Live TV

Ca să scape de urmărirea israelienilor, comandanții Hezbollah recurg la operații estetice

Data publicării:
Hezbollah. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Shutterstock

Comandanții Hezbollah se supun operațiilor estetice pentru a evita urmărirea israeliană, potrivit unui raport. Zeci de membri ai Hezbollah, unii răniți în războiul de anul trecut cu Israelul, s-ar fi supus operațiilor de reconstrucție facială în Irak, Iran și Liban pentru a-și ascunde identitatea, pe fondul tensiunilor crescânde de-a lungul frontierei. Oficiali de rang înalt ai Hezbollah s-au supus operațiilor estetice pentru a-și ascunde identitatea după ce au fost ținta atacurilor israeliene cu drone, a relatat duminică canalul de știri saudit Al Hadath, citând surse apropiate grupării teroriste libaneze, scrie ynetnews.com.

Potrivit raportului, zeci de membri ai Hezbollah răniți în recentele atacuri israeliene – inclusiv mai mulți comandanți din teren – au fost transportați cu avionul în Irak și Iran pentru proceduri de reconstrucție supravegheate de Garda Revoluționară Islamică din Iran. Cei care nu au putut fi transferați în străinătate au primit tratament în clinici administrate de Hezbollah în Liban.

Potrivit acelorași surse, chiar și unii comandanți care nu au fost răniți au ales să se supună unor astfel de operații ca măsură de precauție pentru a-și ascunde înfățișarea în anticiparea unor viitoare atacuri.

Între timp, tensiunile la frontiera nordică a Israelului rămân ridicate, întrucât armata israeliană a lansat în ultimele săptămâni atacuri aproape zilnice împotriva obiectivelor suspectate ale Hezbollah — inclusiv instalarea de unități de construcție și producție de arme în apropierea orașului Tyre și a văii Bekaa. Oficialii militari spun că Hezbollah își reconstruiește activ arsenalul și structura de comandă, în ciuda încetării focului.

Oficialii israelieni afirmă că grupul deține încă zeci de mii de rachete, rachete și drone, iar cadrele sale de comandă din sudul râului Litani includ acum ofițeri mai tineri, promovați după pierderile grele suferite în războiul de anul trecut împotriva Israelului.

În ciuda afirmației lui Donald Trump că a „distrus” programul nuclear al Iranului, oficialii regionali spun că capacitățile Teheranului rămân intacte. Israelul avertizează că stocul de uraniu al Iranului a fost mutat într-un loc secret, iar fabricile sale de rachete funcționează „24 de ore pe zi”.

Potrivit oficialilor regionali și analiștilor citați de The New York Times, pagubele au fost semnificative, dar departe de a fi totale — iar temerile din Orientul Mijlociu cresc că următoarea confruntare între Israel și Iran este doar o chestiune de timp.

Acordul nuclear din 2015, conceput pentru a limita îmbogățirea uraniului de către Iran, a expirat luna trecută. Sancțiunile au fost reinstaurate în totalitate, iar negocierile diplomatice sunt înghețate. Oficialii estimează că Iranul deține încă suficient uraniu îmbogățit pentru a produce aproximativ 11 bombe nucleare.

 

