Canada va adera la SAFE, fondul de credit pentru apărare al UE

Canada a primit aprobarea de a adera la programul de finanțare pentru apărare SAFE al UE, au declarat liderii ambelor părți. Măsura vine în contextul în care o mare parte a Occidentului se înarmează împotriva agresiunii ruse, în timp ce SUA se retrag din ce în ce mai mult.

UE și Canada au anunțat că s-a ajuns la un acord privind participarea Ottawai la instrumentul european de finanțare a apărării SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, scrie DW.

Într-o declarație comună, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și prim-ministrul canadian, Mark Carney, au descris acordul ca fiind „următorul pas în aprofundarea cooperării noastre și simbol al priorităților comune ale Uniunii Europene și Canadei”.

Ce au mai spus liderii UE și canadieni?

„În aceste vremuri turbulente din punct de vedere geopolitic, SAFE este un mijloc de a spori cooperarea, de a îndeplini obiectivele de apărare și de a cheltui mai bine, pe măsură ce abordăm urgențele pe termen scurt și nevoile pe termen lung”, au declarat von der Leyen și Carney în declarația lor.

„Împreună, vom crea lanțuri de aprovizionare rezistente în domeniul apărării între industriile noastre, într-un moment crucial pentru securitatea globală”, au afirmat ei.

Ce urmărește SAFE?

Programul SAFE (Security Action for Europe) are ca scop acordarea de împrumuturi membrilor săi în condiții favorabile pentru achiziționarea în comun de arme cu alți parteneri.

Împrumuturile vor fi garantate prin bugetul UE.

Acesta a fost creat în contextul în care UE încearcă să-și stimuleze industria de apărare ca răspuns la agresiunea militară crescândă din partea Rusiei, într-un moment în care SUA pare să se retragă din solidaritatea sa de lungă durată cu Europa în domeniul apărării.

Context

Decizia Canadei de a se alătura proiectului vine în contextul în care și această țară încearcă să-și reducă dependența de vecinul său în materie de apărare, în fața ostilității crescânde din partea administrației Trump din SUA.

Deși achizițiile comune de arme realizate cu ajutorul SAFE trebuie să aibă cel puțin 65% din componente fabricate în cele 27 de state membre ale UE, statele nemembre, precum Canada, ar putea beneficia de derogări.

Marea Britanie și-a anunțat, de asemenea, dorința de a se alătura programului SAFE, dar în cele din urmă a renunțat din cauza taxei de intrare cerute țărilor participante.

