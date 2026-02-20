Live TV

Cancelarul german este împotriva anonimatului pe Internet. „Vreau să văd nume reale. Vreau să știu cine vorbește”

Data publicării:
Cabinet meeting of the Federal Government
Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat încetarea anonimatului generalizat pe Internet, afirmând că utilizatorii ar trebui să posteze sub numele lor reale.

„Vreau să văd nume reale pe internet. Vreau să știu cine vorbește”, a declarat Merz miercuri seara, la un eveniment organizat de conservatorii creștin-democrați din orașul Trier, relatează agenția germană dpa.

„În politică, participăm la dezbateri în societatea noastră folosind numele noastre reale și fără măști. Mă aștept la același lucru de la toți cei care examinează critic țara și societatea noastră”, a adăugat el.

Merz i-a criticat pe apărătorii anonimatului online, spunând că aceștia sunt „adesea oameni care, din umbra anonimatului, cer celorlalți cea mai mare transparență posibilă”.

Cancelarul german a avertizat că democrația liberală este în pericol și a spus că a subestimat măsura în care algoritmii și inteligența artificială pot fi folosiți pentru campanii de influențare țintite.

El a spus că astfel de instrumente fac posibilă manipularea opiniei publice și subminarea fundamentelor unei societăți libere.

Merz a subliniat nivelul ridicat de utilizare a rețelelor sociale în rândul copiilor și adolescenților: „Vrem să permitem ca societatea noastră să fie subminată în acest fel din interior și ca tinerii și copiii noștri să fie puși în pericol în acest fel?”

El a afirmat că responsabilitatea revine „dușmanilor libertății noastre, dușmanilor democrației noastre, dușmanilor unei societăți deschise și liberale”.

Potrivit RRA, propunerea privind folosirea obligatorie a numelui real pe Internet urmează să fie discutată la congresul creștin-democraților germani, de la Stuttgart.

Deși susțin ideea limitării accesului copiilor la rețelele sociale, partenerii social-democrați de guvernare se opun renunțării la anonimatul online.

SPD argumentează că anonimatul reprezintă o formă importantă de protecție, în special pentru activiștii politici persecutați.

Editor : M.C

