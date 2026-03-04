Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China să profite de haosul creat de Trump

După ce SUA și Israel au deschis un nou capitol al haosului în Orientul Mijlociu, China poate acum profita de faptul că America nu pare să aibă resursele politice sau militare necesare pentru a se concentra asupra problemelor din Asia. Beijingul se poate folosi din nou de poziția sa dominantă față de Washington în privința mineralelor critice atât de valoroase pentru industria de apărare din SUA, în timp ce Taiwanul coboară tot mai jos pe lista priorităților Casei Albe, se arată într-o analiză The Guardian.

China a condamnat oficial atacurile asupra Iranului. Wang Yi, ministrul chinez de externe, le-a catalogat drept „inacceptabile” și a cerut o încetare a focului – o retorică tipică din partea Beijingului ca răspuns la acțiunile de politica externă tot mai agresive ale lui Donald Trump.

Wang a făcut comentarii asemănătoare și după ce SUA l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, în luna ianuarie. Guvernul chinez se prezintă drept un apărător al legilor și stabilității internaționale, cu toate că ajutorul concret pe care îl oferă partenerilor săi mai mici aflați în vizorul președintelui american este nesemnificativ.

Decizia lui Trump de a porni un război împotriva Iranului, care se extinde deja într-un conflict regional, creează o nouă oportunitate pentru China de a se folosi de monopolul său asupra mineralelor critice.

Industria de apărare din Statele Unite a rămas dependentă de China în privința unor minerale critice precum galiu. Foto: Profimedia Images

O nouă sursă de petrol ieftin pentru China a fost compromisă

Totuși, atacurile asupra Iranului prezintă și unele riscuri pentru China, mai ales în privința petrolului.

China cumpără cam 80% din petrolul pe care îl exportă Iranul pe mare, reprezentând aproximativ 13% din toate importurile maritime de petrol ale Beijingului. Cifrele reale ar putea, însă, să fie și mai mari, întrucât o mare parte din petrolul importat este înregistrat oficial ca provenind din Indonezia sau Malaysia pentru a evita sancțiunile SUA.

Pierderea unei surse majore de petrol ieftin ar fi o lovitură grea pentru China, însă nu ar declanșa o criză. Totuși, au trecut doar două luni de când Statele Unite au preluat practic controlul asupra industriei petroliere a Venezuelei, o altă sursă de petrol ieftin pentru Beijing.

Mai mult de o cincime din importurile de petrol ale Chinei au venit anul trecut din țări aflate sub sancțiunile occidentale, precum Venezuela, Iran sau Rusia. Două dintre aceste lanțuri de aprovizionare au fost deja compromise, iar prețul barilului de petrol ar putea depăși 100 de dolari, după cum a avertizat deja Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei.

„Nu vine într-un moment bun pentru China”, a spus Alicia Garcia-Herrero, economist șef pentru regiunea Asia-Pacific al băncii de investiții Natixis. Beijingul se confruntă cu un consum de energie ridicat din cauza construirii a tot mai multe centre de date necesare pentru antrenarea inteligenței artificiale, un pilon central al planului economic al Chinei pentru următorii cinci ani.

Un parteneriat strategic de 400 de miliarde de dolari între China și Iran ar putea fi, de asemenea, amenințat dacă regimul de la Teheran va fi înlocuit cu o conducere pro-occidentală.

Armata SUA are doar 25% din numărul total de sisteme de rachete Patriot de care ar avea nevoie pentru planurile sale militare. Foto: Profimedia Images

Atacurile contra Iranului vor epuiza stocurile de muniție ale Statelor Unite

China s-a pregătit, însă, pentru situații de criză și și-a mărit semnificativ rezervele de petrol, pe măsură ce tranziția verde a țării continuă să accelereze, ceea ce înseamnă că va rezista mai bine șocului provocat de pierderea importurilor de petrol din Iran și de blocarea tranzitului petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Cel care va resimți cel mai mult șocul creșterii prețurilor petrolului va fi Donald Trump, potrivit analiștilor, întrucât președintele SUA vrea să limiteze inflația în perioada premergătoare alegerilor din noiembrie.

Atacurile asupra Iranului vor epuiza rezervele de muniție ale Statelor Unite și Israelului. Pentagonul a oprit transferul de armament către Ucraina anul trecut din cauza îngrijorărilor legate de reducerea stocurilor.

Armata SUA are la dispoziție doar 25% din numărul total de sisteme de rachete Patriot de care ar avea nevoie pentru planurile sale militare, potrivit unei analize The Guardian.

Cu toate acestea, Trump a trimis o mare parte din cele mai puternice arme din arsenalul SUA în Orientul Mijlociu pentru a fi folosite în operațiunea „Epic Fury”, inclusiv sisteme Patriot și Thaad și avioane de vânătoare F-35.

Mai mult de o cincime din importurile de petrol ale Chinei au venit anul trecut din țări aflate sub sancțiunile occidentale, precum Venezuela, Iran sau Rusia. Două dintre aceste lanțuri de aprovizionare au fost deja compromise din cauza operațiunilor militare lansate de SUA. Foto: Profimedia Images

Taiwanul se află într-o poziție tot mai vulnerabilă

Toate aceste arme se bazează pe semiconductori și radare care conțin galiu, un mineral critic controlat de China. Beijingul a oprit exportul de galiu și alte pământuri rare anul trecut, în timpul războiului comercial cu SUA, ceea ce aproape că a paralizat lanțurile de aprovizionare industriale la nivel internațional, forțând Washingtonul să cedeze în timpul negocierilor.

Deschiderea unui nou front militar, într-o perioadă în care SUA rămân dependente de China în privința unor minerale critice pentru industria de apărare, nu va face decât să îi ofere Beijingului un avantaj și mai mare la viitoarea întâlnire dintre Trump și Xi, potrivit unor analiști.

Prăbușirea stocurilor de muniție va reduce resursele disponibile pentru a răspunde unei eventuale crize în Taiwan și îi oferă Chinei posibilitatea de a-și folosi poziția dominantă în privința mineralelor critice pentru a influența producția de noi arme în Statele Unite, a explicat cercetătorul Joseph Webster de la institutul Atlantic Council.

În ciuda riscurilor aferente, un Washington preocupat de încă un conflict extins și imprevizibil, departe de vecinătatea Chinei, va aduce cel mai probabil mai multe beneficii decât pierderi pentru Beijing.

