„Axa Rezistenței”. Aliații Iranului care joacă un rol-cheie în conflictele din Orientul Mijlociu

Iranul a construit o rețea extinsă de miliții aliate și mișcări politic, din Liban și Gaza până în Irak și Yemen. Cunoscute ca parte a unei „Axe a Rezistenței”, milițiile au jucat roluri centrale în atacurile asupra unor ținte occidentale și israeliene. Președintele american Donald Trump a menționat și acești aliați ai Teheranului atunci când a anunțat atacul comun SUA-Israel asupra Iranului.

„Din Liban până în Yemen și din Siria până în Irak, regimul a înarmat, antrenat și finanțat miliții teroriste care au îmbibat pământul cu sânge”, a spus Trump sâmbătă. Statele Unite, a promis Trump, sunt hotărâte să se asigure că aliații Iranului „nu mai pot destabiliza regiunea sau lumea și ataca forțele” americane, amintește Los Angeles Times.

Iranul a oferit într-adevăr sprijin militar, financiar și tehnic diverselor organizații numite de Iran „Axa Rezistenței”. Milițiile reprezintă proiecții regionale cruciale ale puterii Teheranului, emisari din partea națiunii persane către țările arabe afectate de conflicte.

Majoritatea grupurilor sunt, la fel ca Iranul, compuse din membri ai ramurii șiite a Islamului, o minoritate a musulmanilor la nivel global, dar și din populații majore din „Semiluna șiită” care se întinde din Iran până în Irak, Siria, Liban și Marea Mediterană. Făcând ecoul pozițiilor iraniene, milițiile îmbrățișează lupta împotriva a ceea ce numesc „hegemonie americano-israeliană și ocuparea ilegală a teritoriilor palestiniene”.

Aliații Iranului sunt diferiți de organizațiile militante, în mare parte musulmane sunnite, precum Al-Qaeda - responsabilă pentru atacurile din 11 septembrie 2001 - și Statul Islamic, o ramură a Al-Qaeda.

În ciuda unei dușmănii comune față de Statele Unite și Israel, milițiile șiite și sunnite sunt dușmani înverșunați. Al-Qaeda și Statul Islamic îi consideră, în general, pe șiiți drept necredincioși, iar Iranul este pentru ei un dușman de moarte.

Hamas

Hamas, „Mișcarea de Rezistență Islamică”, a fost fondat în 1987, după începerea primei intifade – sau revolte – împotriva Israelului.

Organizația nu a primit ajutor la scară largă din partea Iranului până în anii 1990 și, conform relatărilor din presa israeliană, Israelul i-a oferit sprijin la început ca o contrapondere la Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Din 2007, Hamas controlează Fâșia Gaza, unde a funcționat atât ca forță militară, cât și ca guvern de facto care oferă servicii sociale.

Hamas a fost cea care a lansat atacurile din 7 octombrie 2023 împotriva Israelului, care au dus la moartea a aproximativ 1.200 de persoane. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice. Războiul dintre Israel și Hamas a ucis apoi peste 70.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas, o cifră pe care Națiunile Unite și alți observatori independenți o consideră fiabilă.

Cea mai recentă și mai extinsă ofensivă israeliană în Fâșia Gaza a slăbit puternic Hamas. Israelul susține că a ucis mii de combatanți, inclusiv numeroși comandanți de nivel înalt ai Hamas.

Deși Iranul este șiit și Hamas sunnit, opoziția comună față de Israel îi unește.

Iranul și aliații săi acuză Israelul că desfășoară o campanie de crime în masă, persecuție și epurare etnică împotriva palestinienilor, acuzații pe care Israelul le respinge.

Hamas este un rival vechi al facțiunii seculare Fatah, care guvernează în zonele controlate de palestinieni din Cisiordania. O altă facțiune militantă, Jihadul Islamic Palestinian, este un aliat iranian mai direct decât Hamas atât în ​​Gaza, cât și în Cisiordania.

Hezbollah

Hezbollah („Partidul lui Dumnezeu”) este cea mai mare miliție aliată Iranului. Un grup islamist predominant șiit, Hezbollah a fost timp de decenii o forță militară și politică majoră în Liban, care se învecinează cu nordul Israelului.

Sub patronajul Iranului, Hezbollah a fost creată în timpul Războiului Civil Libanez (1975-90) și a crescut după invadarea Libanului de către Israel din 1982 și ocupația ulterioară de 18 ani a sudului Libanului.

Hezbollah are, de asemenea, mandate în parlamentul libanez și, la fel ca Hamas, operează o rețea extinsă de servicii sociale și a rezistat cererilor de dezarmare. Hezbollah a trimis trupe în Siria vecină în timpul războiului civil din această țară (2011-2024) pentru a ajuta guvernul președintelui de atunci, Bashar Assad, un aliat al Iranului. Hezbollah s-a aflat în conflicte frecvente cu Israelul, inclusiv într-un război de 34 de zile în 2006.

O campanie militară israeliană din 2024 a degradat semnificativ capacitățile Hezbollah. O lovitură majoră a fost uciderea liderului grupării, Hassan Nasrallah, într-un atac aerian israelian.

Rebelii Houthi

Cunoscuți oficial sub numele de Ansar Allah („Susținătorii lui Dumnezeu”), Houthi își au sediul în Yemen, considerat cea mai săracă țară din Orientul Mijlociu. La fel ca Hamas, Houthi erau deja o forță înainte de a primi un sprijin substanțial din partea Iranului.

Un război civil din 2014 a dus la preluarea controlului de către Houthi asupra capitalei Sanaa și a unor porțiuni mari din nordul și nord-vestul Yemenului, inclusiv o porțiune strategică a coastei Mării Roșii.

Teheranul a furnizat arme și alte ajutoare și a antrenat milițiile Houthi, potrivit Washingtonului.

De la începutul războiului din Gaza, Houthi au lansat atacuri cu drone și rachete împotriva Israelului și a navelor din Marea Roșie despre care susține că aveau legături cu Israelul, adesea în mod eronat. Anul trecut, Trump a declarat că a încheiat o campanie de bombardamente care viza Houthi, după ce grupul a fost de acord să înceteze atacurile.

„Sunt duri, sunt luptători”, a spus el despre miliția rebelă.

Grupurile irakiene

Ani de zile, dictatorul irakian Saddam Hussein a blocat influența iraniană în țara sa, considerând Teheranul o amenințare. Cele două țări vecine au purtat un război sângeros în anii 1980, inițiat de Hussein, cu sprijinul Washingtonului.

Dar invazia condusă de SUA din 2003, care l-a înlăturat pe Hussein și regimul său baasist, a deschis Irakul - cu populația sa majoritar șiită - unei prezențe iraniene la scară largă. O serie de miliții irakiene aliniate cu Iranul au apărut în Irak, multe dintre ele ostile prezenței SUA.

Aceste miliții, în mare parte șiite, sunt acum grupate sub umbrela Forțelor de Mobilizare Populară. Grupurile fac parte din forțele armate irakiene, dar unele primesc ajutor și instruire din partea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

În ianuarie 2020, în timpul primului mandat prezidențial al lui Trump, acesta a ordonat un atac cu drone în apropierea aeroportului din Bagdad, care l-a ucis pe Qassem Suleimani, un important general iranian și șef al Forței de elită Quds. Mai mulți comandanți de miliții de rang înalt au fost, de asemenea, uciși.

Suleimani, vorbitor de arabă, a fost o figură centrală în formarea constelației de miliții aliate Iranului. El a ajutat milițiile legate de Iran care au vizat trupele și bazele americane din Irak, potrivit Pentagonului, rezultând în moartea a sute de soldați americani.

