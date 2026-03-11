Live TV

Candidatul pentru Congres susţinut de Trump nu a câștigat în Georgia. Urmează un nou tur de scrutin, contra unui democrat

Clay Fuller și Donald Trump
Clay Fuller este susținut de Donald Trump. Foto: Profimedia
Demisia lui Marjorie Taylor Greene

Un al doilea tur de scrutin va fi necesar în statul american Georgia pentru a o înlocui în Congres pe fosta reprezentantă republicană Marjorie Taylor Greene, după ce niciunul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea în primul tur, marţi, relatează AFP şi Reuters. Scrutinul este văzut ca un test al influenţei preşedintelui american Donald Trump asupra partidului său.

Democratul Shawn Harris şi republicanul Clay Fuller, susţinut de Trump, se vor înfrunta pe 7 aprilie pentru locul din Cameră rămas vacant de reprezentant al unei circumscripţii considerate foarte conservatoare din Georgia, informează Agerpres.

Democratul a primit 37% din voturi, în timp ce candidatul susţinut de Trump a acumulat 35%. Clay Fuller, fost procuror districtual, este considerat favorit în viitorul tur de scrutin.

Demisia lui Marjorie Taylor Greene

Marjorie Taylor Greene, o figură proeminentă a dreptei radicale, a demisionat din Camera Reprezentanţilor în ianuarie, după o ceartă publică cu Donald Trump legată în special de gestionarea scandalului Epstein.

Criticile ei la adresa preşedintelui nu au încetat: fosta reprezentantă de Georgia a denunţat atacurile americane asupra Iranului ca fiind o „trădare” din partea preşedintelui american a bazei sale electorale, despre care a susţinut că a votat în favoarea încetării intervenţiilor în străinătate.

Donald Trump a rupt şi el relaţiile cu fosta sa aliată şi personalitate a mişcării sale MAGA („Make America Great Again”), numind-o „Marjorie 'Trădătoarea' Greene” şi „Maggie 'Nebuna'”.

Miercuri dimineaţa, preşedintele a sărbătorit pe reţeaua sa Truth Social calificarea candidatului său în al doilea tur.

"Felicitări lui Clay Fuller (...) pentru că a obţinut un procent atât de mare din voturi când în cursă erau 12 republicani. Vrem să facem ca următorul scrutin să fie 'PREA MARE PENTRU A FI TRUCAT'. Clay va fi un membru GROZAV al Congresului - NU VĂ VA DEZAMĂGI NICIODATĂ!", a scris Donald Trump.

Editor : Sebastian Eduard

