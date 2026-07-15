Live TV

Canicula face victime în Țările de Jos: Aproape 1.000 de decese în plus în doar două săptămâni

Data publicării:
canicula val caldura termometru
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ţările de Jos au înregistrat 911 decese suplimentare în perioada 22 iunie - 5 iulie, în timpul valului de caniculă care a afectat Europa, au anunţat miercuri autorităţile sanitare din ţară.

„Cauza acestor decese este necunoscută, dar căldura este foarte probabil să fi jucat un rol”, a indicat într-un comunicat Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Mediu (RIVM), transmite AFP preluată de Agerpres.

„Este important să rămânem vigilenţi în faţa efectelor căldurii asupra sănătăţii”, a continuat institutul, precizând că numărul deceselor a crescut la toate grupele de vârstă, însă în mod semnificativ la categoria persoanelor de peste 80 de ani.

Citește și: Canicula lovește Germania: incendiu uriaș într-un parc național, restricții pe Rin și limitări la consumul de apă

Cea mai semnificativă supramortalitate a fost înregistrată în sudul şi estul Ţărilor de Jos, unde temperaturile au fost cele mai ridicate, a subliniat institutul.

„În timpul acestui val de căldură a existat şi smog (ceaţă de la poluare). Combinaţia dintre calitatea slabă a aerului şi căldura intensă a agravat situaţia sanitară a persoanelor vulnerabile”, a precizat RIVM.

La sfârşitul lunii iunie, RIVM a emis pentru prima dată o alertă cod roşu din cauza căldurii, care a vizat o regiune extinsă a Ţărilor de Jos, cu temperaturi care, în unele zone, s-au apropiat de 40 de grade Celsius.

Citește și: OMS avertizează: Valul de căldură din Europa ar putea fi responsabil pentru peste 1.300 de decese. „Ucigașul tăcut” lovește continentul

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
4
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
5
Fost diplomat american: „Trump își dă seama că Ucraina va fi, cel mai probabil...
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Digi Sport
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Forest Fire in Müritz National Park
Canicula lovește Germania: incendiu uriaș într-un parc național, restricții pe Rin și limitări la consumul de apă
VALENCIA, SPAIN – August 17, 2025: Tourists and locals cool off in fountains and water misters as a heatwave sweeps across Spain, with temperatures in Valencia soaring above 40 degrees Celsius — the highest recorded since 1950. Credit: Eduardo Ripoll. Cre
OMS avertizează: Valul de căldură din Europa ar putea fi responsabil pentru peste 1.300 de decese. „Ucigașul tăcut” lovește continentul
Meteorologii anunță un nou val de căldură și nopți tropicale. În mai multe zone ale ţării va fi instabilitate atmosferică
termometru care indica temperaturi ridicate
Canicula extremă lovește SUA: peste 100 de milioane de oameni, sub alerte de temperaturi periculoase
canicula-europa-profimedia6-1-1536x1024
Canicula de la sfârșitul lui iunie a adus peste 10.000 de decese în plus în Europa
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei gesticuleaza
Ciucu: „Nu trebuie să ne fie frică de anticipate, este votul...
faza de joc din meciul anglia - argentina
CM 2026. Argentina a învins Anglia și va juca finala turneului...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_66_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu: Nu am avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan...
dragos pislaru
Replica lui Dragoș Pîslaru după postarea ironică a DIICOT: „Când este...
Ultimele știri
Inginerul-şef al centralei nucleare Zaporojie a fost ucis într-un atac cu drone, anunță autoritățile ruse
Israelul pierde bătălia pentru opinia publică în SUA, consideră vicepreședintele SUA, JD Vance
Zelenski anunță că Ucraina va putea produce rachete Patriot până la sfârşitul anului 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A intrat în comă în luna de miere și s-a trezit după trei luni: "M-am întors din morți". Medicii nu credeau...
Cancan
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
Fanatik.ro
Ce şansă! Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 3 din Liga Campionilor! Lovitura uriașă pe care o...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Ce au pățit doi suporteri spanioli înainte de meciul naționalei lor de la Cupa Mondială. Au fost găsiți în...
Adevărul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
STOP! Gigi Becali și-a anunțat decizia
Pro FM
Ce face Anca Țurcașiu când nu este pe scenă. Imaginile inedite făcute publice i-au cucerit pe fani: „Ca la 20...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
Tot mai mulți români cer băncilor înapoi comisioanele și dobânzile. Cum îți poți recupera banii fără proces
Newsweek
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...