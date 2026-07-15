Canicula face victime în Țările de Jos: Aproape 1.000 de decese în plus în doar două săptămâni

Ţările de Jos au înregistrat 911 decese suplimentare în perioada 22 iunie - 5 iulie, în timpul valului de caniculă care a afectat Europa, au anunţat miercuri autorităţile sanitare din ţară.

„Cauza acestor decese este necunoscută, dar căldura este foarte probabil să fi jucat un rol”, a indicat într-un comunicat Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Mediu (RIVM), transmite AFP preluată de Agerpres.

„Este important să rămânem vigilenţi în faţa efectelor căldurii asupra sănătăţii”, a continuat institutul, precizând că numărul deceselor a crescut la toate grupele de vârstă, însă în mod semnificativ la categoria persoanelor de peste 80 de ani.

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Cea mai semnificativă supramortalitate a fost înregistrată în sudul şi estul Ţărilor de Jos, unde temperaturile au fost cele mai ridicate, a subliniat institutul.

„În timpul acestui val de căldură a existat şi smog (ceaţă de la poluare). Combinaţia dintre calitatea slabă a aerului şi căldura intensă a agravat situaţia sanitară a persoanelor vulnerabile”, a precizat RIVM.

La sfârşitul lunii iunie, RIVM a emis pentru prima dată o alertă cod roşu din cauza căldurii, care a vizat o regiune extinsă a Ţărilor de Jos, cu temperaturi care, în unele zone, s-au apropiat de 40 de grade Celsius.

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Editor : Ana Petrescu