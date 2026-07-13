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Canicula de la sfârșitul lui iunie a adus peste 10.000 de decese în plus în Europa

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FOTO: Profimedia Images
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Țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul valului de căldură record care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie, conform datelor oficiale. Marea majoritate — peste 9.000 — au fost în rândul persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste, conform datelor publicate de EuroMOMO, o rețea susținută de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și de Organizația Mondială a Sănătății, transmite Reuters.

Căldura extremă poate provoca decese prin insolație sau prin agravarea bolilor cardiovasculare și respiratorii, persoanele în vârstă fiind printre cele mai vulnerabile.

„Este neobișnuit să se înregistreze un astfel de exces de mortalitate în această perioadă a anului. Cifra este cu adevărat ridicată”, a declarat pentru Reuters Lasse Vestergaard, medic-șef la Statens Serum Institut din Danemarca, instituția care găzduiește EuroMOMO.

„Este dificil să explicăm acest exces ridicat de mortalitate prin altceva decât căldura extremă”, a adăugat Vestergaard.

Oamenii de știință au afirmat că valul de căldură de la sfârșitul lunii iunie ar fi fost „practic imposibil” fără schimbările climatice provocate de om, care fac ca valurile de căldură să fie mai frecvente și mai intense.

Datele, colectate din statisticile naționale privind mortalitatea din 27 de țări europene, au inclus decesele în exces din toate cauzele, nu doar cele legate de căldură, în săptămâna 22-28 iunie, când valul de căldură a atins apogeul în Franța, Spania, Marea Britanie și alte țări.

Oamenii de știință au precizat însă că nu au existat alți factori majori cunoscuți, precum focare de COVID-19, care să fi contribuit la creșterea bruscă a numărului de decese în exces la 10.650 în acea săptămână.

Mortalitatea combinată a acelorași ⁠țări europene în ultimele opt săptămâni a fost, în medie, cu aproximativ 500 de decese pe săptămână sub nivelurile obișnuite. Datele EuroMOMO ar putea fi revizuite în săptămânile următoare, pe măsură ce vor fi disponibile mai multe informații.

Valul extrem de căldură de la sfârșitul lunii iunie a perturbat alimentarea cu energie electrică, a determinat închiderea școlilor și a doborât recordurile de temperatură în Franța, Spania și Regatul Unit.

EuroMOMO nu publică cifrele privind decesele în exces pentru fiecare țară în parte, dar a remarcat că Franța și Belgia au fost singurele două țări din Europa care au înregistrat o mortalitate „foarte ridicată” în exces în ultima săptămână a lunii iunie.

Mortalitatea excesivă din Belgia a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată în timpul unui val de căldură, conform datelor care datează din 2000, potrivit institutului de sănătate publică al țării, Sciensano.

Un studiu științific separat, publicat luni, a estimat că 2.700 de persoane au decedat din cauze legate de căldură numai în Anglia și Țara Galilor, în timpul valurilor de căldură din lunile mai și iunie.

Dintre aceste decese, 42 % au fost cauzate de căldura suplimentară pe care încălzirea globală a adus-o valurilor de căldură, conform concluziilor Imperial College London, ale Serviciului Meteorologic al Regatului Unit (Met Office) și ale Școlii de Igienă și Medicină Tropicală din Londra.

Editor : B.E.

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