Live TV

Care sunt cele 7 ţări care produc cel mai mult plastic din lume. Una dintre ele se află în Europa

Data actualizării: Data publicării:
Imagine sugestică cu mai multe peturi de apă turtite
Sursă foto: Getty Images

Şapte ţări, în frunte cu China, Statele Unite şi Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanţă pentru mediu Eunomia şi grupului de cercetare Zero Carbon Analytics, informează AFP.

Studiul, publicat în timpul negocierilor de la Geneva între 184 de ţări în încercarea de a redacta primul tratat din lume pentru a pune capăt poluării cu plastic, analizează producţia a patru dintre cele mai comune tipuri de polimeri virgini: polietilenă (PE), polipropilenă (PP), polietilen tereftalat (PET) utilizat în sticlele de apă şi polistiren (PS).

Cu 34% din producţia acestor patru materiale, China este de departe lider, urmată de Statele Unite (13%) şi Arabia Saudită, Coreea de Sud (5%), India şi Japonia, scrie Agerpres. Germania, singura ţară europeană din clasamentul primilor 10 producători la nivel mondial, urmează cu 2% din totalul producţiei acestor patru materiale plastice în anul trecut.

Potrivit unui studiu puţin mai vechi realizat de furnizorul de date energetice Wood Mackenzie, producţia de plastic este concentrată, de asemenea, într-o mână de companii mari, dintre care unele sunt deţinute de stat: doar 18 companii au produs mai mult de jumătate din polimerii de plastic din lume în 2021.

Conform aceleiaşi surse, principalul producător mondial este grupul chinez de stat Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation), care produce de unul singur 5,4% din plasticul mondial.

El este urmat de compania petrolieră americană ExxonMobil (5%), compania chimică americană LyondellBasell (4,5%), grupul petrolier de stat din Arabia Saudită Saudi Aramco (4,3%) şi PetroChina din China (4,2%).

În acest clasament, liderii europeni sunt Regatul Unit cu Ineos (2,8%), pe locul al şaptelea, Austria, cu Borealis (2,3%), pe locul al zecelea, şi Franţa cu TotalEnergies (2%), pe locul al unsprezecelea.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Crimă Bucea
5
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează...
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pension
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului...
Dragoș Anastasiu.
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu...
clotilde armand
Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea...
Ultimele știri
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore
Cum a recunoscut Nicuşor Dan că l-a votat pe Iliescu. El nu a participat la funeraliile fostului președinte
Toate magazinele din Bulgaria vor afișa, începând de astăzi, preţurile atât în leva, cât şi în euro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
servetele umede, poluare servetele umed, plastic
Cum vrea Spania să reducă poluarea cu plastic: producătorii de șervețele umede vor plăti pentru curățarea canalizării
President Trump Speaks In Council Bluffs, Iowa
„Înapoi la plastic!” Trump anunță că va semna un ordin pentru renunțarea la paiele de băut ecologice
microplastice
Microparticule de plastic au fost găsite în toate probele de lichid seminal uman analizate în cadrul unui studiu
Locuitorii și oficialii din orașul Bandung din Java de Vest, Indonezia, s-au apucat de curățarea râului Citarum.
Imagini dezolante. Un râu este acoperit de gunoaie pe kilometri întregi, iar oamenii încearcă să le adune cu barca
Pile of waste packaging, plastic bottles and tin cans
Oamenii de știință au reușit să producă „plasticul viu”. Cum ar putea salva materialul-minune planeta de la dezastru ecologic
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină din 9 august este Luna Sturion. Aduce revelații transformatoare și iubire profundă pentru 2 zodii
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au câștigat la loto. Au încasat un milion de...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Cum a vrut “fiul secret” al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Nina Iliescu, mesaj după înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cea mai grea zi din viața mea. Port respect tuturor...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală...
Pro FM
Kelly Clarkson, devastată de moartea fostului soț, deși au avut un divorț cu probleme: „L-am protejat de...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
O femeie din Iași doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă, nu...
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”