Care sunt cele 7 ţări care produc cel mai mult plastic din lume. Una dintre ele se află în Europa

Şapte ţări, în frunte cu China, Statele Unite şi Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanţă pentru mediu Eunomia şi grupului de cercetare Zero Carbon Analytics, informează AFP.

Studiul, publicat în timpul negocierilor de la Geneva între 184 de ţări în încercarea de a redacta primul tratat din lume pentru a pune capăt poluării cu plastic, analizează producţia a patru dintre cele mai comune tipuri de polimeri virgini: polietilenă (PE), polipropilenă (PP), polietilen tereftalat (PET) utilizat în sticlele de apă şi polistiren (PS).

Cu 34% din producţia acestor patru materiale, China este de departe lider, urmată de Statele Unite (13%) şi Arabia Saudită, Coreea de Sud (5%), India şi Japonia, scrie Agerpres. Germania, singura ţară europeană din clasamentul primilor 10 producători la nivel mondial, urmează cu 2% din totalul producţiei acestor patru materiale plastice în anul trecut.

Potrivit unui studiu puţin mai vechi realizat de furnizorul de date energetice Wood Mackenzie, producţia de plastic este concentrată, de asemenea, într-o mână de companii mari, dintre care unele sunt deţinute de stat: doar 18 companii au produs mai mult de jumătate din polimerii de plastic din lume în 2021.

Conform aceleiaşi surse, principalul producător mondial este grupul chinez de stat Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation), care produce de unul singur 5,4% din plasticul mondial.

El este urmat de compania petrolieră americană ExxonMobil (5%), compania chimică americană LyondellBasell (4,5%), grupul petrolier de stat din Arabia Saudită Saudi Aramco (4,3%) şi PetroChina din China (4,2%).

În acest clasament, liderii europeni sunt Regatul Unit cu Ineos (2,8%), pe locul al şaptelea, Austria, cu Borealis (2,3%), pe locul al zecelea, şi Franţa cu TotalEnergies (2%), pe locul al unsprezecelea.

Editor : A.P.