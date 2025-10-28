Românii sunt printre europenii care reciclează cele mai puține ambalaje din plastic: doar o treime din cantitatea totală de deșeuri. Asta în ciuda programului național de reciclare și a faptului că în fiecare gospodărie există "o pungă cu pungi". Deși nu mai suntem la coada clasamentului european la acest capitol, cea mai mare parte de ambalajelor din plastic continuă să ajungă la gunoi, fără să fie colectată separat. „Mai multă disciplină trebuie”, sunt de părere cei care nu reușesc să recicleze întocmai cum și-ar dori.

„Ca orice român, am și eu punga mea cu pungi. A mea conține pungi de mai multe feluri - din carton, din material plastic”, mărturisește Andreea Andrei.

Andreea reciclează deșeurile și le sortează, în special pe cele voluminoase: carton sau sticle din plastic. Pungile își găsesc mereu o nouă utilitate.

„Cred că vine din familie, de la mama. Am moștenit această pungă cu pungi, transformată ulterior în sertarul cu pungi. Și noi am deprins obiceiul de a recicla, după apariția acelor dispozitive de reciclare”, spune Andreea Andrei.

Datele Eurostat arată că românii reciclează puțin peste 30% din cantitatea de deșeuri din plastic. Media Uniunii Europene e cu 10% mai mare.

Cât plastic reciclează europenii

sursa: Eurostat

Belgia - 59,5%

Letonia - 59,2%

Slovacia - 54,1%

România - 32%

„Creșterea consumului, comerțul online, tendințele de ambalare din ultima perioadă contribuie, într-un fel, la creșterea cantității de deșeuri din acestea din ambalaje și toate acestea pun o presiune asupra sistemelor de gestionare, reciclare”, explică sociologul Ciprian Iftimoaei.

„Dacă acum 7-8 ani de zile eram în coada clasamentului Uniunii Europene cu privire la reciclarea plasticului, acum, odată cu aceste noi puncte gospodărești, dar și cu implementarea sistemului SGR ușor, ușor am reușit să urcăm în clasamente”, spune directorul companiei de salubritate din Iași, Cătălin Neculau.

Ținta de reciclare impusă pentru statele membre este de 50% din cantitatea totală de deșeuri. În Europa, Belgia stă cel mai bine, cu aproape 60%.

Românii recunosc că schimbarea pleacă de la fiecare în parte.

„Sincer, mi-am convins și părinții și ei nu erau deloc cu reciclarea și acum, de fiecare dată, mă sună și îmi arată pe video: 'Auzi, dar asta se reciclează?'”, spune o tânără.

„Ce duc eu menajer sunt sigur că aș putea să fac mai bine decât fac acum. Ambalajele din plastic, chiar știu azi ce-am aruncat din plastic și nu m-am gândit o secundă”, recunoaște un tânăr.

„Mai multă disciplină trebuie”, concluzionează o doamnă.

Datele Eurostat arată că fiecare european generează, anual, aproximativ 35 de kilograme de deșeuri de ambalaje din plastic. Dintre acestea doar 15 kilograme sunt reciclate.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia